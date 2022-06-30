تسريبات سامسونج جالكسي زد فولد 4 – المواصفات، السعر، موعد الطرح والمزيد!

من المتوقع أن تُعلن الشركة الكورية عن هاتف جالكسي زد فولد 4 هذا العام ليحل محل هاتف العام الماضي جالكسي زد فولد 3. تم رصد العديد من التسريبات للهاتف القادم على مدار الأسابيع الماضية، ومن خلال هذا التقرير سنحاول استجماع أهم المعلومات التي قد تودون معرفتها.

سيتم إطلاق هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 4 جنباً إلى جنب مع هاتف جالكسي زد فليب 4 وقد قمنا بتغطية هاتف جالكسي زد فليب 4 في مقال منفصل.

من حيث لغة التصميم، من المتوقع أن يأتي هاتف جالكسي زد فولد 4 بتصميم مماثل لهاتف جالكسي زد فولد 3 مع بعض التغييرات الطفيفة.

سيأتي الهاتف بتصميم مكتنز يشبه المربع

على الرغم أننا لا نتوقع تغييرات جذرية في لغة التصميم إلا أنه سيكون من السهل التعرف على الهاتف الجديد. تم نشر العديد من صور وعروض CAD المستندة على تسريبات الهاتف والتي اتضح لنا من خلالها أن الهاتف سيأتي بتصميم مكتنز يشبه المربع أكثر، أي أنه سيكون أقصر من حيث الطول وأعرض من حيث القطر مقارنة بهاتف جالكسي زد فولد 3.

أيضاً من المحتمل أن يتم التعديل على تصميم الكاميرا الخلفية لكي تأتي بتصميم مماثل لتصميم الكاميرا الخلفية على هاتف جالكسي إس 22 ألترا، حيث تبرز الكاميرا مباشرةً من الجانب الخلفي دون وجود أثر للجزيرة التي تحتويها.

من المتوقع أن يزن الهاتف 254 جرام فقط، مما يعني أنه سيكون أخف من هاتف جالكسي زد فولد 3 الذي يزن 271 جرام. ولكن بفضل قطر العرض الأكبر سيكون من الأسهل الكتابة على لوحة مفاتيح الهاتف.

مفصلة أكثر نحافة وأخف وزناً

أيضاً كانت هناك العديد من التسريبات التي أكدت على أن الهاتف القادم سيحتوي على مفصلة أخف وزناً وأكثر نحافة مقارنة بهاتف جالكسي زد فولد 3.

وعلى الرغم من أن هناك بعض التقارير التي تتكهن بأنه من الممكن أن تكون المفصلة الجديدة أكثر نحافة إلا أن هناك تأكيدات عدة تشير إلى كونها أكثر متانة وصلابة من جميع المفصلات السابقة فضلاً عن كونها الأغلى ثمناً في التكلفة الصناعية.

لا نتوقع أن يأتي الهاتف مُرفق بقلم S-Pen

على الرغم من الشائعات السابقة التي أشارت إلى احتواء الهاتف على صومعة مخصصة لقلم S-Pen إلا أننا لا نعتقد أن هذا هو الحال مع الهاتف التالي. فإذا كان الهاتف أخف وزناً من سابقه، فمن المؤكد أنه سيأتي بدون هذه الصومعة.

ضف على ذلك أنه من الواضح أن الشركة تمكنت من تحسين تقنية الشاشة لكي تكون التجاعيد الناتجة عن كثرة طي الهاتف أقل وضوحاً مقارنة بهاتف جالكسي زد فولد 3.

سيتم تجهيز الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 8+ Gen1 SoC

هناك تأكيدات من قِبل العديد من المُسربين الموثوقين على أن الهاتف سيعمل بواسطة معالج كوالكم الرائد Snapdragon 8+ Gen1 SoC وقد تم التأكيد على صحة هذه المعلومة من خلال مراجعات البينشمارك على موقع GeekBench.

تم تصميم شريحة المعالجة الجديدة بواسطة شركة TSMC وهي تعد بتقدم أداء أفضل في قدرات المعالجة المركزية والرسومية بنسبة 10% و 30% على التوالي.

سيتم إقران المعالج بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت LPDDR5 ووحدة تخزين داخلية بسعات تخزين تصل إلى 512 جيجابايت وحتى 1 تيرابايت UFS 3.1.

وماذا عن الشاشة

سيأتي هاتف جالكسي زد فولد 4 بنسبة عرض إلى ارتفاع مختلفة. يُقال أن سامسونج سوف تنتقل من 25:9 إلى 23:9 ولكن ستأتي الشاشة بنفس الحجم. الشاشة عبارة عن لوحة عرض QXGA + AMOLED قياس 7.6 بوصة بمعدل تحديث 120Hz، بينما ستأتي شاشة الغطاء قياس 6.2 بوصة بدقة +HD بلوحة عرض AMOLED بمعدل تحديث 120Hz.

من المحتمل أن يأتي جالكسي زد فولد 4 بنفس سعة البطارية

من المحتمل أن يشتمل الهاتف على نفس سعة البطارية التي جاء بها هاتف جالكسي زد فولد 3. وبالتالي نتوقع أن يتم تجهيز الهاتف ببطارية سعتها 4400 مللي أمبير في الساعة وسوف تدعم الشحن السلكي بقدرة 25 وات وبالتأكيد ستدعم الشحن اللاسلكي.

إعداد كاميرا أفضل

سيشتمل الهاتف على ثلاث كاميرات خلفية وستكون أفضل من تلك المتواجدة على هاتف جالكسي زد فولد 3. من المحتمل أن يكون المستشعر الرئيسي عبارة عن كاميرا بدقة 50 ميجابكسل مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا تيليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل قادرة على دعم التقريب البصري بمعدل 3x.

أما بالنسبة للكاميرا الأمامية، فستكون هناك كاميرا أسفل الشاشة الداخلية وكاميرا مثقبة على شاشة الهاتف الثانوية. من خلال التسريبات، من المُرجح أن تكون الكاميرا الداخلية الأمامية أقل وضوحاً بفضل زيادة كثافة عدد البكسل أعلاها وستكون الكاميرا عبارة عن مستشعر بدقة 4 ميجابكسل، ولكن على الشاشة الثانوية توجد كاميرا بدقة 10 ميجابكسل.

الهاتف قادم بأربعة ألوان مختلفة

سيأتي الهاتف بأربعة ألوان منها الذهبي والرمادي والبنفسجي الفاتح والأزرق الفاتح، ولكن من المؤكد أن الشركة سوف تستخدم أسماء جذابة لهذه الألوان.

على الأرجح دخلت هواتف الجيل الرابع القابلة للطي مرحلة الإنتاج الكمي ابتداءً من شهر يونيو ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها في وقت ما خلال شهر أغسطس القادم.

هل سيأتي أرخص سعراً من سابقه ؟

من المحتمل أن يأتي هاتف جالكسي زد فولد 4 بسعر أفضل من جالكسي زد فولد 3 – هذه أخبار جيدة إذا كانت صادقة. تم إطلاق هاتف جالكسي زد فولد 3 بسعر 1800$ دولار، بينما سيأتي الهاتف القادم بسعر 1700$ ومع ذلك لا يمكننا الجزم على صحة هذه المعلومة إلا بعد إعلان سامسونج عن السعر الرسمي.