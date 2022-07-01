تطبيق الدعم الفني لآبل بات يدعم اللغة العربية

أطلقت ابل تحديثاً جديداً لتطبيق الدعم الفني الخاص بها Apple Support ومن أهم ملامح هذا التحديث الجديد هو دعم اللغة العربية في الواجهة الأساسية للتطبيق.

تطبيق الدعم الفني الخاص بآبل Apple Support هو تطبيق مجاني يتيح للمستخدم الوصول إلى حلول وإرشادات خاصة بأجهزة وخدمات ابل المختلفة يمكن للمستخدم تجربتها بنفسه على الجهاز، كما يوفر كذلك إمكانية الحديث مع ممثل خدمة العملاء وكذلك حجز موعد في أحد مراكز الصيانة المعتمدة من ابل، وغيرها من المزايا.

التطبيق متواجد بالفعل منذ سنوات ويدعم العديد من اللغات لكن أحد اللغات العالمية الكبرى كانت غائبة عن التطبيق وهي اللغة العربية، والتي وفرتها ابل عبر التحديث الأخير للتطبيق والذي يحمل رقم “4.7”، ويمكن الآن للمستخدمين تعيين اللغة العربية كلغة افتراضية داخل التطبيق. يمكن تحميل من متجر الآب ستور.

تعتبر اللغة العربية هي اللغة الخامسة عالمياً من حيث عدد الناطقين بها، حيث يزيد عددهم هن 300 مليون شخص حول العالم.

عند تنزيل تطبيق الدعم الفني Apple Support الآن أو تحديثه إن كان موجوداً لديك بالفعل، ستجد اللغة العربية ضمن اللغات المدعومة بجانب مزايا أخرى مثل تعيين رقم هاتف مفضل للتواصل وكذلك تحسينات عامة في الأداء وإصلاح لبعض الأخطاء السابقة وفقاً لما ذكرته ابل.

لا توجد متاجر رسمية أو تواجد رسمي مباشر لآبل نفسها في الوطن العربي إلا عبر الوكلاء – باستثناء دولة الإمارات العربية المتحدة – لذا فهذه الخطوة ستكون مفيدة لملايين العرب من مستخدمي أجهزة ابل.

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