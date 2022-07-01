تسريب مجموعة من الصور لهاتف شاومي 12 لايت القادم قريباً!

تعتزم شركة شاومي إطلاق نسخة لايت من سلسلة هواتفها الرائدة، Xiaomi 12، ويُطلق على الهاتف الجديد اسم شاومي 12 لايت – Xiaomi 12 Lite، وقد تم تسريب مجموعة من العروض للهاتف التي تكشف عن تصميمه ومظهره الخارجي من جميع الجوانب.

في الوقت الحالي، يعتبر هاتف شاومي 12 – Xiaomi 12 هو الهاتف الرائد للشركة ولذلك فهو يحتوي على أفضل عتاد الهاردوير ويتمتع بمواصفات مميزة، وخاصة إصدار Pro الاحترافي. أما بالنسبة لنموذج “لايت” فمن المفترض أن يكون بديل ميسورة التكلفة، مما يعني أنه سيقدم بعض التنازلات الضرورية في المواصفات.

على الرغم من عدم طرح شركة شاومي لأي ملصقات أو عروض خاصة بهذا الهاتف، إلا أننا أصبح لدينا فكرة عما يُمكن أن يبدو عليه الهاتف بفضل تسريب Evan Blass على موقع تويتر.

بناءً على العروض المُسربة، يمتاز الهاتف بإطارات نحيفة للغاية وحافة سفلية نحيفة جداً، وفي أعلى الشاشة توجد فتحة ثقب مركزية من أجل الكاميرا الأمامية.

على الجانب الأيمن من الهاتف، يوجد زري رفع وخفض الصوت، جنباً إلى جنب مع زر الطاقة الرئيسي. على ظهر الهاتف يوجد نتوء الكاميرا الذي يظهر بشكل مستدير الزوايا في الجزء العلوي الأيسر من الغطاء الخلفي ويضم بداخله ثلاث عدسات مختلفة للكاميرا الخلفية مصفوفة بشكل عمودي.

تحتل الكاميرا الرئيسية الجزء الأكبر من النتوء، واسفلها مباشرةً توجد العدسات الثانوية، جنباً إلى جنب مع وحدة إضاءة Flash LED. هذا التصميم مألوف بالنسبة لنا نظراً لأنه نفس التصميم الذي جاءت به هواتف Xiaomi 12.

يبدو أن الغطاء الخلفي مصنوع من الزجاج، ولكن بلمسة نهائية غير لامعة، وفي الركن الأيسر السفلي يمكنك أن تجد شعار الشركة مكتوب بشكل عمودي.

سيكون إطار الهاتف مصنوع من المعدن ليطابق لون الغطاء الخلفي ويعطي لمسة جمالية جميلة. بالحديث عن الألوان، من المحتمل أن يتوفر الهاتف باللون الوردي والأزرق والأخضر الفاتح.

مواصفات هاتف شاومي 12 لايت

المواصفات ليست رسمية، وقد يأتي الهاتف بمواصفات مختلفة تماماً عن تلك التي عرضها المُسرب في تغريدته، ولذلك من الأفضل التعامل معها بحذر.

بناءً على التسريب، سيأتي الهاتف بشاشة قياس 6.55 بوصة وسيتم تشغيله بواسطة معالج كوالكم متوسط المدى Snapdragon 778G SoC مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

بالنسبة للبصريات، فسيحتوي الهاتف على مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل. تبلغ سعة البطارية 4500 مللي أمبير في الساعة.

هذا هو كل ما لدينا من معلومات عن هاتف شاومي 12 لايت في الوقت الحالي، لا نعلم ما هو موعد إطلاق الهاتف بالتحديد، ولكن بفضل هذا التسريب أصبحنا نعرف كيف سيبدو شكله في المستقبل.