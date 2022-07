لمد المنازل بالكهرباء.. «تويوتا» تُعلن عن بطارية جديدة

أعلنت شركة “تويوتا موتور” اليابانية، لصنع السيارات، عن تقنية جديدة لبطاريات تخزين الكهرباء، الخاصة بالمنازل، معتمدة في إنتاج النوع الجديد، على تقنيات البطاريات التي سبق واستخدمتها تويوتا في صنع السيارات الكهربائية.

وبحسب ما نقلت منصة “أرجيك” عن موقع الشركة، فإن الابتكار الجديد، يساعد كثيرًا في حالات قطع الكهرباء، نتيجة الكوارث الطبيعية والظروف الجوية، كما أنه يؤمن سلامة إمدادات المنازل.

وكشفت الشركة عن بدئها في تلقي طلبات التوريد لبطارياتها الجديدة، وذلك تمهيدًا لعرضها في الأسواق اليابانية، اعتبارًا من شهر آب القادم.

واعتمدت “تويوتا” اسم “أو أوشي كيودن”، لتقنيتها الحديثة، التي تستطيع إنتاج نحو 5.5 كيلو واط من الكهرباء في الساعة.

وأوضحت الشركة اليابانية، أنها اعتمدت في تقنيتها الحديثة، على عمليات تطوير إنتاج السيارات الكهربائية طيلة السنوات الماضية، بهدف إيصال الكهرباء للمنازل في حال الطوارئ، أو الكوارث حتى بطريقة اعتيادية لمن يرغب الاعتماد على تلك البطارية.

ووصفت “تويوتا” تقنيتها الجديدة، بأنها فريدة، وذلك يعود لكونها تعمل على نطاق مزدوج، حيث تقوم بتوفير الإمدادات من السيارات الكهربائية بأنواعها المختلفة، ومن ثم إعادة استخدام الكهرباء المخزنة في البطارية، حين الحاجة، كما أنه يمكن استخدامها لشحن السيارات أيضًا.

ومن الممكن تركيب تلك البطاريات الجديدة، خارج المنزل، حيث تعمل في جو بدرجات حرارة تتراوح بين 20 تحت الصفر حتى 45 درجة، أي أنها تتحمل البرودة المنخفضة جدًا، كذلك الحرارة العالية جدًا، ويبلغ وزن تلك البطاريات المخصصة لتخزين الكهرباء، 142 كيلو غرام.

وتؤكد الشركة أن تلك البطاريات صديقة للبيئة، كما يمكن ربطها بنظام الطاقة الشمسية، لتوفير الكهرباء للمنزل ليل نهار، بالإضافة إلى إمكانية ربطها بتطبيق خاص على الهواتف الذكية أو التابليت، بهدف استعراض الإعدادات التي تلزم لتشغيلها والتعرف على سعة تخزينها والكثير من المزايا الأخرى.

ولم تذكر شركة “تويوتا” شيئا عن سعر تلك البطاريات كبيرة الحجم، إلا أنه من المرجح تبعًا لقدراتها واستطاعتها، فإن ثمنها سيكون كبيرًا نوعًا ما، إلا أنها ربما تكون منقذا حقيقيا للعديد من البلدان، التي تعاني من نقص في الكهرباء مثل لبنان وسوريا، كذلك وسط ما يتهدد بعض الدول الأوروبية فيما يخص مصادر الطاقة حاليًا.

