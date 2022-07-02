سامسونج قد تبدأ في طرح الإصدار التجريبي من واجهة One UI 5 خلال هذا الشهر!

بناءً على تقرير موقع SamMobile فمن المحتمل أن تبدأ شركة سامسونج في اختبار الإصدار التجريبي من واجهتها المخصصة One UI 5 المستندة على نظام أندرويد 13 خلال وقت قريب.

على الأرجح سيتم طرح الإصدار التجريبي الأول من الواجهة في وقت ما خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو، مع إعطاء الأولوية لسلسلة هواتفها الرئيسية جالكسي إس 22. ولكن من المؤكد أن يتم تغطية المزيد من الهواتف في الأشهر التالية، وعلى رأسهم كل من جالكسي زد فولد 3 وجالكسي زد فليب 3.

إذا كان هذا الجدول الزمني الصحيح، فمن المحتمل أن تبدأ سامسونج تسجيل بدء الإصدار التجريبي من الواجهة الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة.

كانت قد تلقت معظم هواتف سامسونج جالكسي الرائدة تحديث واجهة One UI 4 المستندة على نظام أندرويد 12 قبل نهاية عام 2021، ولكن من المحتمل أن يتم طرح الإصدار الجديد المستند على أندرويد 13 في وقت مبكر عن موعد طرح الإصدار السابق.

ومن المتوقع أن تصل واجهة One UI 5 إلى عدد كبير من هواتف الشركة متوسطة المدى قبل نهاية عام 2022. هذا التحول الكبير في طريقة دعم الشركة لهواتفها الذكية بالتحديثات الجديدة ساعد بشكل كبير على تحسين سمعتها، خاصة وأن الشركة كانت تواجه العديد من الانتقادات خلال الأعوام الماضية بسبب تأخرها الدائم في إطلاق التحديثات المستندة على أنظمة أندرويد الجديدة.

خلال يومنا الحالي، تعتبر شركة سامسونج هي واحدة من الشركات القلائل التي تهتم بتوفير التحديثات البرمجية لهواتفها الرئيسية لمدة 4 سنوات. أيضاً تهتم الشركة بطرح التصحيحات الأمنية في مواعيدها الصحيحة لجميع هواتفها الرئيسية، لدرجة إنها أصبحت على قدم المساواة أو قريبة جداً من شركة جوجل عندما يتعلق الأمر بالتحديثات الأمنية الشهرية.

ماذا عن الميزات الجديدة التي ستأتي بها واجهة One UI 5 ؟

واجهة One UI 5 ستكون أحدث واجهة مخصصة من شركة سامسونج مستندة على نظام أندرويد 13، وبالتالي فهي من المؤكد أن تأتي بجميع الميزات الجديدة التي طالت نظام أندرويد الجديد حتى الآن

في الواقع، نظام أندرويد 13 لا يحتوي على ميزات جديدة كثيرة، على عكس أندرويد 12، ولكنه جاء بعدد كبير من التحسينات لميزاته الأساسية.

للأسف الشديد، لا نعرف أي شيء عن الميزات الجديدة التي ستقوم سامسونج باستخدامها مع واجهة One UI 5 ولكن الشيء الوحيد الذي ينبغي أن نكون على يقين به هو أن الواجهة ستأتي بتحسينات هائلة في واجهة الرسوم المتحركة لتحسين تجربة المستخدم.

على كل حال، لم يعد متبقي سوى أسابيع قليلة على رؤية الواجهة الجديدة على أحدث هواتف سامسونج الرئيسية، وإذا كان الجدول الزمني الصحيح، فمن المحتمل أن يتم إطلاق الإصدار النهائي والمستقر من الواجهة خلال شهر أكتوبر من عام 2022 الجاري.