هذه هي قائمة الهواتف القادمة في شهر يوليو بمعالج Snapdragon 8+ Gen1

من المتوقع أن نبدأ في رؤية الهواتف الذكية الجديدة المدعومة بمعالج كوالكم الرائد الجديد كلياً Snapdragon 8+ Gen1 SoC اعتبارًا من شهر يوليو، أي الشهر القادم. على الأقل هذا ما أشار إليه المُسرب الشهير Yogesh Brar من خلال تغريدته الأخيرة على موقع العصفور الأزرق.

أولى الهواتف المدعومة بمعالج Snapdragon 8+ Gen1 قادمة خلال شهر يوليو

وقال المُسرب أننا سنرى العديد من الهواتف الذكية الجديدة لمختلف الشركات المصنعة خلال شهر يوليو ومن بينها ريلمي وشاومي وفيفو وشركة ون بلس. كما وقد أكد على أن هاتف شاومي الرائد التالي قد يأتي في نهاية الشهر.

كانت هناك عدة تسريبات أشارت إلى أن شركة شاومي تتجهز بالفعل من أجل الإعلان عن أولى هواتفها الذكية التي ستستخدم معها معالج Snapdragon 8+ Gen1 خلال شهر يوليو، وعلى الرغم من عدم تأكيد الشركة الصينية على اسم الهاتف إلا أن العديد من المصادر تؤكد على أنه سيكون هاتف شاومي المرتقب، شاومي 12 ألترا – Xiaomi 12 Ultra.

جدير بالذكر أن الشركة الصينية استعانت بشركة Lecia الرائدة للتقنيات البصرية من أجل تطوير كاميرا هاتف شاومي 12 الترا ومن المؤكد أنه سيكون واحداً من أفضل الهواتف الذكية في عام 2022 في مجال قدرات التصوير الفوتوغرافي.

أيضاً من المتوقع أن نشهد إطلاق هواتف رائدة جديدة لكل من شركة ريلمي وفيفو، ومع ذلك لا نعلم ما هي أسماء الهواتف المتوقع الإعلان عنها.

أما بالنسبة لهاتف شركة ون بلس، فلقد علمنا من خلال التسريبات السابقة أن الشركة تستعد للإعلان عن هاتف متوسط المدى يستهدف مستخدمي الفئة المتوسطة ولكنه سيمتاز بشريحة معالجة رائدة.

من المقرر إطلاق OnePlus 10T 5G الشهر المقبل

في الواقع، الهاتف الوحيد الذي تسربت معلوماته خلال الأسابيع القليلة الماضية لشركة ون بلس هو هاتف OnePlus 10T 5G ولقد كنا نراقب جميع تسريباته عن كثب وتمكنا من تغطية أهم مواصفاته الرئيسية من خلال التقارير السابقة.

جميع التسريبات تؤكد على أنه الهاتف الوحيد المتبقي للشركة خلال عام 2022، ومع ذلك هناك بعض المصادر التي تكهنت بأنه من الممكن أن يكون هاتف رائد وليس هاتف متوسط المدى. على كلِ، يبدو أننا اقتربنا من موعد الإعلان عنه بشكل رسمي وسوف تتضح الأمور بشكل أفضل.

بالإضافة إلى مجموعة الهواتف الذكية المدعومة بمعالج كوالكم الرائد الجديد، يُقال أن هناك هواتف جديدة قادمة ستأتي بمعالج Snapdragon 7 Gen1 ومعالج Dimensity 8100 ابتداءً من آواخر شهر يونيو الجاري.

أخيراً وليس آخراً، يبدو أننا سنشهد إطلاق العديد من الهواتف الذكية الجديدة خلال شهر يوليو المقبل والتي ستستهدف مختلف فئات المستخدمين.