واتس اب سوف يتيح إخفاء حالة متصل في المحادثات

واتس يعمل حالياً على تحديث جديد من شأنه أن يسمح للمستخدمين بإخفاء حالة “متصل Online” التي تظهر لجهات الاتصال لديهم أعلى المحادثة عندما يفتحون التطبيق.

حالياً، يتيح واتس اب فقط إخفاء / إظهار بيانات “آخر ظهور” أو “Last Seen” من المحادثة، لكن من يقوم بإخفائها لن يستطيع أيضاً رؤية آخر ظهور لأي جهة اتصال أخرى.

الإعدادات الجديدة الخاصة بحالة “متصل Online” ستشبه إعدادات “آخر ظهور” مثل إتاحتها للجميع Everyone أو عدم إتاحتها لأي حد Nobody أو فقط لجهات الاتصال المسجلة My contact في نفس الصفحة.

يمكن تعديل ذلك بالذهاب إلى الإعدادات Settings > الخصوصية Privacy > ثم آخر اتصال ومتصل Last seen & online.

هذه الخيارات الجديدة سوف تكون مفيدة لأولئك الذين يودون المزيد من الخصوصية في واتس اب، حيث سيمكن استخدام التطبيق بدون أن يعرف أي شخص آخر أنك متاح Online في الوقت الحالي.

هذا أيضاً بينما واتس اب يطور ميزة أخرى منتظرة وهي القدرة على تعديل الرسائل حتى بعد إرسالها، وتلك ميزة متاحة من وقت طويل في تيليجرام ومؤخراً في تطبيق الرسائل الخاص بالايفون مع تحديث iOS 16.

مؤخراً كانت ميزة التفاعلات Reactions هي أحد المزايا الكبرى التي أتاحها واتس اب مؤخراً حيث يسمح بالتفاعل مع الرسائل بعدة تعبيرات مختلفة عوضاً عن الرد عليها.