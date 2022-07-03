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الجيل الثالث من ساعة ابل قد يختفي قريباً ونسخة أخرى أرخص قادمة!

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار التقنية
مصدر الخبر / اخبار التقنية

الجيل الثالث من ساعة ابل والذي لا يزال يُباع في الأسواق على مدار نحو 5 سنوات حتى الآن قد يختفي قريباً من الأسواق وتتوقف ابل عن بيعه.

ذلك سوف يأتي بالتزامن مع الإعلان عن الجيل الثامن الجديد من الساعة Apple Watch Series 8 وكذلك الجيل الثاني من الإصدار الأرخص SE خلال الأشهر القادمة بحسب ما ذكرت صحيفة بلومبيرج الأمريكية.

ابل بالفعل قد اتخذت أولى الخطوات نحو ذلك، بإسقاط الدعم عن الجيل الثالث من الساعة Apple Watch Series 3 مع تحديث watchOS 9 الجديد.

لا تزال ابل تبيع الجيل الثالث من ساعتها الذكية حتى الآن بسعر يبدأ من 199 دولار أمريكي ما يجعلها خياراً أرخص مميزاً بالنسبة للكثيرين.

يفتقد الجيل الثالث من ساعة ابل إلى عدد من المزايا الجوهرية في ساعة ابل حالياً مثل رسم القلب ECG وقياس مستوى الأكسجين في الدم والبوصلة والشحن السريع وغيرها من المزايا المهمة.

في سبيل الاستمرار في تقديم إصدارات أرخص من الساعة سوف تظل ابل مستمرة في بيع الجيل الرابع فما أحدث من الساعة وكذلك الجيل الأول من ساعة SE بأسعار أقل مما هي عليه الآن بعد الإعلان عن الجيل الثامن وإصدار SE 2 في شهر سبتمبر المقبل.

Apple Watch SE

من المتوقع أن يأتي الجيل الثاني من ساعة Watch SE بنفس قياس الشاشة والتصميم الخاص بالجيل الأول مع معالج S8 الجديد المستخدم في الإصدار الثامن مع سعر يبدأ من 280 دولاراً أمريكياً.

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