لإحتوائه كلمة «حان وقت اللعب».. LC Waikik تسحب منتجاتها من السوق

أثارت شركة LC Waikik التركية للملابس غضباً على مواقع التواصل الاجتماعي بين مستخدمين عرب، بسبب إعلانها سحب كنزة أطفال كُتب عليها كلمات عربية من موقعها الإلكتروني، بعدما اعترض مغردون أتراك على الكتابة العربية.

كانت الشركة قد نشرت إعلاناً لكنزة رُسمت عليها شخصية ميكي ماوس، وأعلاها كُتب «حان وقت اللعب»، ليبدي بعض المغردين الأتراك انزعاجهم، ولوَّح البعض بأنّهم لن يشتروا مرة أخرى من المتجر بسبب استخدامه للعربية.

وقالت الشركة في بيان لها، إنّها تعمل في 56 دولة، وتقدم منتجات تتناسب مع لغات وثقافات البلدان التي تبيع فيها، وأنّ هذا المنتج مخصص للبيع في الخارج، وُضع للبيع في تركيا عن طريق الخطأ، وقد قامت بإزالته.

وأثار هذا التوضيح من الشركة وسحبها للإعلان الذي احتوى على العربية غضب مستخدمين عرب، رأوا أنّ الشركة بدت وكأنها تخجل من اللغة العربية، وقالوا إنّها أخطأت باستجابتها لبعض التغريدات التي احتوت على موقف عنصري.

وانتقد مغردون عرب هذا الموقف، لا سيما أنّ الشركة لديها فروع في 14 دولة عربية، هي: «البحرين، والإمارات، والجزائر، والمغرب، وفلسطين، والعراق، وقطر، والكويت، وليبيا، ولبنان، ومصر، والسعودية، وتونس، وسلطنة عمان».

هذه البلدان العربية مجتمعة تمثل 25% من مجموع البلدان التي لدى الشركة التركية فروع لها في العالم، إذ تتواجد الشركة في 56 دولة حول العالم.

الجدير بالذكر أنّ تركيا شهدت مؤخراً تصاعداً في الخطاب العنصري ضد المهاجرين واللاجئين، لا سيما السوريين منهم، وتضع بعض الأحزاب السياسية في البلاد هدف طرد اللاجئين على رأس أولوياتها.

