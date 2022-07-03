هواوي ستعتمد تقنية قياس نسبة السكر في الدم في ساعاتها الذكية المستقبلية!

تتطلع شركة هواوي إلى تزويد ساعاتها الذكية بقدرات جديدة تتيح للمستخدم القدرة على معرفة مستوى السكر في الدم، حيث كشف مسؤول تنفيذي في الشركة الصينية أن الشركة تعمل بالفعل على الميزة الجديدة ولكنه لم يشارك أي تفاصيل دقيقة بخصوصها حتى الآن.

من المحتمل أن تستغل الشركة تقنية TruSeen الخاصة بها – والتي يتم استخدامها في تتبع معدل ضربات القلب – من أجل قياس مستوى الجلوكوز في الدم.

حتى هذه اللحظة، لا توجد أي وسيلة تتيح القدرة على معرفة مستوى السكر في الدم إلا من خلال التدخل الجراحي وقياس نسبة الجلوكوز بواسطة الوخز بالإبر. ومع ذلك، أشارت العديد من التقارير خلال الآونة الماضية أن هناك عدد من الشركات التي تعمل جاهدة من أجل توفير هذه الإمكانية في المستقبل.

هناك العديد من الأجهزة صغيرة الحجم التي يُمكن الاعتماد عليها من أجل قياس نسبة الجلوكوز في الدم، ولكن جميع هذه الأجهزة تأتي بحجم أكبر من الساعات الذكية، علاوة على ذلك، فهي غير قابلة للارتداء.

ولكن يبدو أن شركة هواوي مؤمنة بقدرات خواص TruSeen الخاصة بها وسوف تتمكن من توفير الميزة الجديدة في ساعاتها الذكية المستقبلية.

وحدة TruSeen التي تستخدمها الشركة الصينية الآن هي في جيلها الخامس والتي تستخدم عدداً مختلفاً من المستشعرات التي تعمل جنباً إلى جنب لقياس معدل ضربات القلب بدقة شديدة أثناء ممارسة التمارين الرياضية وأمور اللياقة البدنية.

جدير بالذكر أن الشركة تعتمد في نفس الوقت على تقنيات الذكاء الاصطناعي للشبكة العصبية الخاصة الشركة في توفير نتائج ومعلومات أكثر دقة.

ومن المعروف أن وحدة TruSeen الأخيرة للشركة مزودة بخوارزمية متطورة تساعد على تقليل التداخل الخارجي بشكل كبير إذ أصبح لديها القدرة على قياس مستوى الأكسجين في الدم بشكل أفضل من أي وقت مضى.

ومن المحتمل أن تتمكن شركة التكنولوجيا الصينية من تحسين وحدة TruSeen في المستقبل القريب لتزويدها بالتكنولوجيا اللازمة لكي تكون قادرة على قياس نسبة السكر في الدم دون الحاجة إلى عمليات جراحية، ويُقال بأن الشركة تتعاون من العديد من المؤسسات الطبية لجعل هذه الإمكانية متاحة على معصم اليد في المستقبل القريب.

بجانب قدرات قياس مستوى الجلوكوز في الدم، من المتوقع أن تأتي ساعات الشركة المستقبلية بقدرات جديدة من أجل مراقبة التقييمات الصحية للمستخدم على المدى الطويل.

يُقال أيضاً أنه سيتم تزويد الساعات المستقبلية للشركة بإمكانات تتيح للمستخدمين القدرة على قياس مدى تكيف أجسامهم مع المرتفعات العالية إذ يكون الضغط الجوي منخفضاً وذلك لمساعدتهم على اتخاذ التدابير اللازمة.