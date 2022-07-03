تطبيقات الأسبوع للاندرويد – تطبيقات عملية ومفيدة لاستخداماتك اليومية!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم.

Health Connect by Android

تطبيق Health Connect هو تطبيق جديد للأندرويد من شركة جوجل والهدف منه هو مشاركة البيانات بين مختلف تطبيقات الصحة واللياقة البدنية والرفاهية الرقمية مع التركيز على الحفاظ على خصوصية المستخدمين وبياناتهم السرية.

بناءً على توضيح جوجل، فمن الواضح أنه يعمل مع أشهر تطبيقات الصحة واللياقة البدنية، فإذا كنت تفضل استخدام تطبيق Fitbit فستكتشف أن تطبيق Health Connect يتكامل معه بشكل رائع. واجهة التطبيق نظيفة جداً ومن السهل التنقل به وهو تطبيق بسيط وبديهي في حد ذاته.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

TickTick

تطبيق TickTick من تطبيقات إدارة المهام التي تحتوي على جميع الوظائف الأساسية لإدارة مهامك جنباً إلى جنب مع ميزة المزامنة السحابية لكي تتمكن من الوصول إلى مهامك عبر الأجهزة المختلفة.

بالإضافة إلى ذلك فهو يحتوي على بعض العناصر الإضافية التي تتيح لك القدرة على فرز المهام وإعطاء الأولوية للمهام الرئيسية وتذكيرات الموقع وهذا كله في الإصدار المجاني. أما الإصدار المدفوع يتيح لك القدرة على تعيين تذكيرات غير محدودة للمهام وإدارة محسنة لجميع المهام ولكن غالباً لن تحتاج إلى الإصدار المدفوع لأن الإصدار المجاني يقوم بعمل جيد جداً.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

Samsung Wallet

بدأت الشركة الكورية في طرح تطبيق Samsung Wallet الأسبوع الماضي ولكنه لا يزال يعمل جنباً إلى جنب مع تطبيق Samsung Pay على متجر جوجل بلاي. عند تجربة التطبيق على إحدى هواتف سامسونج، فستلاحظ أن التطبيق يأتي باسم Samsung Wallet والذي يعمل بمثابة محفظة مثل تطبيق Samsung Pay السابق.

ولكن الجديد في تطبيق Samsung Wallet أنه يخزن بطاقات الهوية الشخصية والمفاتيح الرقمية وبطاقات الصعود على متن الطائرة وسجلات اللقاحات وغير ذلك بكثير. الجانب السلبي الوحيد هو أن التطبيق لا يعمل إلا على هواتف شركة سامسونج.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

Taskito

تطبيق Taskito هو تطبيق لإدارة المهام ويحتوي على قائمة المهام لمساعدتك على إدارة جميع مهام أعمالك بسهولة. من خلال الجدول الزمني يمكنك الاطلاع على الأنشطة والمهام المخطط لك القيام بها جنباً إلى جنب مع ميزة تدوين الملاحظات وتكامل التقويم ويمكنك جدولة المهام وتكرارها وتعيين تذكيرات حسب الحاجة وغير ذلك من الميزات التي قد تحتاج إليها، يمكنك حتى مزامنة المهام بين الأجهزة المختلفة وهو يدعم العديد من اللغات وخالي من الإعلانات.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

Cerberus

هل تبحث عن تطبيق للتجسس على أي هاتف؟ قل مرحباً لتطبيق Cerberus وهو واحد من أفضل تطبيقات التجسس ولكن بالطبع لن تجده على متجر جوجل بلاي. الغرض الرئيسي من هذا النوع من التطبيقات هو أنها متمثلة في كونها وسيلة مثالية للرقابة الأبوية، ولكن بالطبع يمكنك استخدامها لأغراض مختلفة مثل مراقبة هاتف شريكك/شريكتك في الحياة.

بالطبع ستحتاج تثبيت هذا التطبيق على هاتف الضحية وربطه بحسابك وتبدأ في مراقبة كل شيء على هاتف الضحية دون أن يدرك وجود أي شيء مريب على الهاتف. كل هذا وبالإضافة إلى إمكانية حماية هاتفك من السرقة لأنك ستكون قادراً على تتبعه بل وحتى رؤيته من خلال الكاميرا الأمامية بمجرد أن يبدأ في استخدام الهاتف ويتصل بالإنترنت.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

Castbox

تطبيق Castbox هو واحد من تطبيق البودكاست القلائل التي لا تزال تحتوي على أكثر من مليون بودكاست والتي تم حذفها من الآيتونز وغيرها من الخدمات الأخرى.

يدعم التطبيق أكثر من 70 لغة من بينها العربية وملفات بودكاست لتعلم اللغة ودعم أمازون إيكو وجوجل كروم كاست ويدعم خاصية المزامنة السحابية لدعم الأجهزة المتعددة. الإصدار المجاني يحتوي على عدد محدود من البودكاست التي يمكنك الاشتراك فيها كما أنه يحتوي على عدد قليل من الإعلانات المنبثقة.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

WiFi Analyzer

تطبيق WiFi Analyzer هو تطبيق مفتوح المصدر يساعدك على تحليل اتصال الواي فاي الخاص بك بسهولة كما أنه يتيح لك القدرة على رؤية جميع المتصلين بشبكة الإنترنت الخاصة بك. الميزة الأساسية من وراء هذا التطبيق متمثلة في قدرة التطبيق على تحليل قناة الواي فاي التي تستخدمها.

فإذا اتضح لك أن هناك العديد من جيرانك الذين يستخدمون نفس القناة، فمن الأفضل أن تنتقل إلى قناة أخرى من إعدادات الراوتر لتقليل التداخلات والتزاحم على القناة المستخدمة وهو الأمر الذي ينعكس بشكل جيد جداً على استقرار اتصالك بالإنترنت والاستفادة من أقصى معدلات سرعة النطاق الترددي المسموح. تطبيق مفيد جداً جداً وستحتاج إليه عاجلاً أم آجلاً.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

Sleep as Android

هذا هو واحد من أفضل تطبيقات تتبع حالة النوم على متجر جوجل بلاي. تم تحديث التطبيق بشكل متواصل خلال الفترة الماضية لكي يصبح من أفضل الأدوات التي تتيح لك القدرة على تتبع حالة نومك بشكل احترافي. سيتتبع التطبيق عدد دورات النوم وهو متكامل مع نظام WearOS و Galaxy Gear ويتكامل أيضاً مع Google Fit و Samsung Health والعديد من التطبيقات الأخرى.

الأفضل من ذلك أنه يحتوي على نغمات موسيقية هادئة تساعدك على الدخول في النوم بشكل أسرع. للأسف التطبيق ليس مجانياً ولكن يمكنك استخدام النسخة المجانية لمدة أسبوعين وبعد ذلك ستضطر على دفع قيمة الاشتراك إذا كنت تفضل الاستمرار في الاعتماد عليه.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

Disney Mirrorverse

لعبة Disney Mirrorverse هي لعبة جديدة لهواتف الأندرويد وهي من نوع Action RPG وتضم عدد كبير من شخصيات شركة Disney و Pixar الشهيرة التي يمكنك اللعب بها. كل شخصية ستتمكن من فتحها ستكتشف أن لها تعاويذها ومهاراتها القتالية الخاصية التي تعزز من قدرتك في البقاء على قيد الحياة وتجاوز المهام الصعبة.

السعر : مجاني