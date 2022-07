طبيب مصري شهير يعدد فوائد البطاطا الغذائية بعد اتجاه الدولة لاستخدامها فى الخبز

مصر – سلط الدكتور جمال شعبان طبيب القلب المصري الضوء على فوائد البطاطا الغذائية بعد اتجاه الحكومة المصرية لاستخدامها في الخبز.

وقال شعبان، أن البطاطا تقي من السرطان وتساعد في ضبط السكر، حيث تتكون البطاطا الحلوة بشكل أساسي من الكربوهيدرات.

وأوضح أن معظم الكربوهيدرات من النشا تليها الألياف، فهذه الخضروات الجذرية منخفضة نسبيا في البروتين ولكنها لا تزال مصدرا مهما للبروتين في العديد من البلدان النامية.

كما تعد البطاطا الحلوة مصدرا ممتازا للبيتا كاروتين وفيتامين سي والبوتاسيوم وهي مصدر جيد للعديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى، كما أنها غنية بالعديد من المركبات النباتية، مثل بيتا كاروتين وحمض والأنثوسيانين.

ويرى الطبيب أن البطاطا الحلوة صحية أكثر من البطاطس، فبحسب تعبيره “من لديهم نسبة أقل من GI معامل الجلوكوز في الدم يعني لا ترفع الجلوكوز في الدم بسرعة، وفيها مزيد من الألياف، وكميات كبيرة من بيتا كاروتين”.

المصدر: RT

