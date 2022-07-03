تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – تطبيقات جديدة مميزة وعروض مجانية لفترة محدودة!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق الرفيق الذكي – دليل الحج والعمرة

دليل مناسك الحج والعمرة مع نسخه ميسرة من القران الكريم والكثير من الأدعية من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مع حاسبة لحساب الطواف والسعي وتسهيل على المستخدمين الوصول إلى كل هذة الخدمات من تطبيق واحد.

السعر : مجاني

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أحكام الحج والعمرة

تطبيق الحج والعمرة : هو تطبيق اسلامي يشرح ويسهل كافة فروض و مناسك الحج والعمرة للمسلمين بثلاث لغات (عربي – إنجليزي – أوردو) كما يوفر التطبيق محتوى إسلامي متكامل عن الإسلام من الفروض والسنن والفتاوي.

السعر : مجاني

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تطبيق الطقس MetaWeather

هو تطبيق يساعدك على معرفة أحوال الطقس اليومية وعلى مدار الأيام السبعة التالية مع أشكال وحركات وثيمات مختلفة وواجهة بسيطة جذابة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق ضغط الصور

هو تطبيق يساعدك على ضغط وإعادة تحجيم الصور لتحتل مساحة تخزين أقل على الجهاز، ليس هذا فقط بل أيضاً بالإمكان تعديل بيانات الصورة والموقع الجغرافي وغير ذلك.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجاني

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تطبيق التحويل إلى الأندرويد Switch To Android

هو تطبيق رسمي من جوجل يتيح للمستخدمين نقل الصور والفيديو وجهات الاتصال وبيانات التقويم سواء من الهاتف مباشرة أو من الآي كلاود، يتيح كذلك التطبيق نقل الرسائل من الايفون إلى الأندرويد.

السعر : مجاني

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تطبيق WatchTube – يوتيوب لساعة ابل

هو تطبيق مميز يتيح لك مشاهدة مقاطع الفيديو على ساعة ابل، التطبيق يتيح لك البحث عن مقاطع الفيديو ومشاهدتها واقتراح الفيديو واستعراض القنوات وغير ذلك. هو تطبيق يوتيوب متكامل لساعة ابل.

السعر : مجاني