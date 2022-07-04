هذه الميزة الجديدة طالت تطبيق جيميل مؤخراً على الأندرويد!

مؤخراً حصل تطبيق جيميل – Gmail على نظام أندرويد على ميزة جديدة والتي هي عبارة عن مؤشر أو عداد باسم “Storage Used” والذي يعني بالعربية “مساحة التخزين المستخدمة“.

في الواقع، الميزة ليست جديدة كلياً، لقد كانت متوفرة على تطبيق جيميل عميل الويب لفترة زمنية طويلة، وبفضل هذا المؤشر يمكنك معرفة مساحة التخزين التي تشغلها بيانات رسائل البريد الإلكتروني والمرفقات من المساحة الإجمالية التي توفرها خدمة جوجل درايف بشكل مجاني لكل حساب.

في نفس الوقت، بعض تطبيقات جوجل الأخرى حصلت على نفس الميزة بالضبط لفترة من الوقت والتي من بينها خدمة جوجل درايف وخدمة صور جوجل.

مؤخراً فقط، بدأت شركة جوجل في طرح مؤشر عداد التخزين لكل من أندرويد و iOS ولكن يبدو أن التحديث غير متاح بعد على نطاق واسع مما يعني أنه من المحتمل أن نضطر على الانتظار بعض الوقت حتى يصل إلى جميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

من خلال النقر على صورة الحساب الشخصي (البروفايل) وفي قسم التبديل بين الحسابات، سيتم إضافة مؤشر عداد مساحة التخزين المتبقية. هذا المؤشر سيكون متواجد أسفل زر “إدارة حسابك على Google” مباشرةً وبالتالي سيكون من السهل رؤيته وتفقد حالة التخزين دون عناء البحث عنها.

جيميل على الأندرويد يحصل على مؤشر مساحة التخزين

يمكنكم رؤية المؤشر بسهولة من خلال الصورة المرفقة السابقة، سيوضح هذا العداد بشكل بسيط وبديهي مساحة التخزين المستخدمة من إجمالي مساحة التخزين المتاحة للحساب.

ولكن هذا ليس كل شيء، فإذا كنت ترغب في رؤية تقرير مفصل حول مساحة التخزين الخاصة بحسابك، فكل ما عليك فعله هو النقر فوق مؤشر مساحة التخزين وسيتم تحويلك إلى صفحة جديدة باسم “إدارة مساحة التخزين على Google One” وبها المزيد من المعلومات والتفاصيل حول نسبة المساحة التي تستهلكها تطبيقات وخدمات جوجل.

من خلال هذه الصفحة، ستتمكن من رؤية المساحة التي تستهلكها رسائل بريد جيميل وصور جوجل ومساحة التخزين على جوجل درايف وجميع تطبيقات جوجل الأخرى.

إذا كنت تحتاج المزيد من المساحة التخزينية، فسيتعين عليك النقر فوق خيار “الحصول على مساحة تخزين إضافية” والاشتراك في الباقات المميزة.

نظراً لأهمية هذه الميزة في تسهيل إمكانية فحص مساحة التخزين المستخدمة والمتبقية للمستخدم، فقد تقرر جوجل توفيرها على بعض خدماتها الأساسية الأخرى مثل جوجل دوكس وجداول البيانات والعروض التقديمية.