تحديث iOS 16 – ما الجديد في متصفح سفاري ؟

متصفح سفاري في تحديث iOS 16 حصل على عدد من المزايا والتغييرات المهمة والتي ستجعل تجربة تصفح الإنترنت أكثر سهولة وتنظيماً.

مجموعات التبويبات

كما نعلم، يتيح متصفح سفاري إمكانية تصنيف التبويبات المفتوحة إلى مجموعات لسهولة تنظيمها والتنقل بينها.



مع تحديث iOS 16 هناك عدد من الخيارات الجديدة ستحدها عند إنشاء مجموعة تبويبات ومنها إمكانية مشاركة مجموعة التبويبات مع الأصدقاء مع السماح لهم بإضافة ما يشاؤون من التبويبات داخل المجموعة وسوف يظهر ذلك للجميع فوراً.

يمكن أيضاً تخصيص مجموعة التبويبات في سفاري بتحديد صفحة رئيسية لكل مجموعة وتحديد الخلفية والمفضلات، كما سيمكن أيضاً تثبيت بعض التبويبات المهمة في كل مجموعة.

الإضافات

الإضافات في متصفح سفاري تضيف له إمكانيات أكثر، ومع تحديث iOS 16 وفرت ابل للمطورين واجهات برمجية APIs أكثر حتى يتمكنوا من إنشاء إضافات Extensions أكثر بأنواع جديدة.

هناك أيضاً ميزة مزامنة الإضافات مع الأجهزة الأخرى التي تدخل إليها بنفس حساب الآي كلاود الخاص بك.

دعم إشعارات المواقع

هذه الميزة المتاحة في الأندرويد منذ سنوات باتت الآن متاحة في الايفون والايباد وماك، حيث سيتمكن المستخدم من تفعيل خاصية استقبال الإشعارات من المواقع التي يريد متابعتها عبر متصفح سفاري.

مزامنة إعدادات المواقع

هل تقوم بتصفح مواقع معينة بإعدادات محددة؟ إعدادات مثل تكبير الصفحة أو تفعيل وضع القراءة تلقائياً للمواقع سيتم مزامنتها تلقائياً عبر متصفح سفاري في كافة أجهزة ابل.

اللغات والترجمة

تم إضافة لغات جديدة لترجمة صفحات الإنترنت هي التركية والهولندية والبولندية والإندونيسية والفيتنامية والتايلاندية.



ليس هذا فقط، بل إن خاصية التعرف على النصوص داخل الصور في صفحات الإنترنت ثم ترجمتها باتت متاحة أيضاً عبر خاصية Live Text في متصفح سفاري.

كلمات المرور

سوف تتمكن من إنشاء كلمات مرور قوية باستخدام الاقتراحات التي يقدمها متصفح سفاري لتناسب متطلبات المواقع التي تتصفحها، كما سيمكن إدارة كلمات مرور شبكات الوايفاي من خلال الإعدادات وكذلك مشاركتها أو حذفها.

مفاتيح المرور بدلاً من كلمات المرور!

مفاتيح المرور أو الـ Passkeys في تحديث iOS 16 هي بديل مناسب لعالم بدون كلمات مرور، فبدلاً من كتابة كلمة مرور مكونة من حروف وأرقام ورموز سيكون هناك مفتاح مرور مخزن سلفاً على جهازك لاستخدامه في تسجيل الدخول إلى المواقع والخدمات والتطبيقات.

المفتاح يكون مشفراً ومخزناً على جهازك كما سيمكن نسخه احتياطياً على الآي كلاود ومزامنته مع أجهزة ابل الأخرى لديك، عند تسجيل الدخول لاحقاً سيقوم النظام تلقائياً باستخدام مفتاح المرور المُعد مسبقاً وسيطلب منك تأكيد هويتك باستخدام خاصية التعرف على الوجه Face ID أو بصمة الإصبع Touch ID لتتم العملية بسهولة وأمان.