شاومي 12 لايت – الأرخص سعراً والأكثر تميزاً في السلسلة!

من المتوقع أن يكون هاتف شاومي 12 لايت هو الهاتف التالي للعلامة التجارية الصينية ضمن سلسلة شاومي 12. تم رصد الهاتف على حساب شاومي في أذربيجان وهو متاح بالفعل للطلب المُسبق في المتاجر المحلية بالدولة.

شاومي لم تطرح الهاتف للسوق المحلية بعد، كما إنها لم تقوم بوضع الهاتف على موقعها الرسمي على الإنترنت. ولكن بفضل مواقع التقنية الأذربيجانية أصبح لدينا فكرة شاملة عن سعر ومواصفات الهاتف.

من الواضح أن الشركة تستهدف فئة محددة من المستخدمين، وغالباً الفئة المتوسطة من المستخدمين نظراً لأن الهاتف يحتوي على مواصفات متواضعة مقارنة بمواصفات هواتف السلسلة الرائدة الأخرى.

يحتوي الهاتف على شاشة AMOLED قياس 6.55 بوصة بمعدل تحديث 120Hz دقتها +FHD ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج كوالكم متوسط المدى Snapdragon 778G SoC ويستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 4300 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات.

يمتاز الهاتف بحواف نحيفة للغاية وجوانب منحنية وكاميرا أمامية بداخل فتحة مثقبة صغيرة جداً تحتضن بداخلها مستشعر بدقة 32 ميجابكسل. يعتبر الهاتف من أنحف هواتف الفئة المتوسطة وأخفها وزناً التي رأيناها في عان 2022 حتى الآن.

يزن الهاتف 173 جرام فقط ويبلغ سُمكه 7.29 مم. على ظهر الهاتف توجد وحدة تصوير ثلاثية تمتاز بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. إليكم سعر ومواصفات هاتف شاومي 12 لايت بالتفصيل.

سعر ومواصفات هاتف شاومي 12 لايت