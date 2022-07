رُفعت دعوى قضائية ضد منصة «تيك توك»، بعد مقتل طفلتين أثناء محاولتهما القيام بـ«تحدي التعتيم»، الذي راج على المنصة.

جاء ذلك في صحيفة لوس أنجلوس تايمز التي ذكرت أنّ إريكا والتون 8 أعوام وأرياني أرويو 9 أعوام، لقيتا حتفهما أثناء إجرائهما مقاطع فيديو للمشاركة بـ«تحدي التعتيم».

ويقوم ذلك التحدي على خنق الشخص لذاته ومعرفة المدة التي يمكنه خلالها حبس أنفاسه، وقد جرى العثور على إريكا «معلقة من سريرها وحبل حول رقبتها»، وأرياني «معلقة من مقود كلب».

وتحتج الدعوى بأنّ تيك توك استثمرت مليارات الدولارات لتطوير منتجها وإيصاله إلى المراهقين والأطفال، ويتضمن ذلك المحتوى مقاطع إشكالية تضر بالصحة النفسية للقصّر، وقد رُفعت الدعوى يوم الجمعة الماضي في محكمة لوس أنجلوس العليا.

The post بعد مقتل طفلتين.. «تيك توك» في مواجهة دعوى قضائية في أمريكا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا