شاومي تكشف النقاب عن هاتف شاومي 12 إس ألترا بمواصفات مذهلة

كشفت شركة شاومي النقاب عن سلسلة هواتفها الرائدة شاومي 12 إس – Xiaomi 12S Ultra في الصين والتي تتألف من ثلاث هواتف جديدة وهي شاومي 12 إس الترا، وشاومي 12 إس برو، وشاومي 12 إس.

بالتأكيد هاتف شاومي 12 إس ألترا سيكون بمثابة درة تاج السلسلة ولذلك سوف نغطي لكم كافة التفاصيل المتعلقة به التي تودون معرفتها من مواصفات وسعر وما إلى ذلك.

أول هاتف في العالم بمستشعر 1 بوصة

هاتف شاومي 12 إس ألترا هو أول هاتف في العالم مزود بمستشعر كاميرا IMX989 من تطوير شركة Sony قياس 1 بوصة والذي تم تطويره خصيصاً للهواتف الذكية.

جدير بالذكر أن شركة شاومي تعاونت مع الشركة الرائدة للبصريات Lecia من أجل ضبط ومعايرة ألوان الكاميرا وتوفير العديد من مرشحات الألوان.

غطاء خلفي يشبه الجلد

الإطارات الجانبية مصنوعة من المعدن، ولكن يبدو أن الجانب الخلفي مصنوع من الجلد. حواف الهاتف منحنية وهي نحيفة للغاية، مع وجود فتحة ثقب في مركز منتصف الشاشة من أجل العدسة الأمامية.

على ظهر الهاتف توجد جزيرة كبيرة دائرية تحتضن بداخلها ثلاث عدسات. يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج كوالكم الرائد Snapdragon 8+ Gen1 SoC مقترناً بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت رام من النوع LPDDR5 وذاكرة فلاش UFS 3.1 بسعة 256 جيجابايت.

رقائق Surge G1 & P1

الهاتف معتمد بتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار. وقد استخدمت الشركة شرائح Surge G1 & P1 من أجل إدارة البطارية وتخصيص الشحن.

يحتوي هاتف شاومي 12 إس ألترا على بطارية بسعة 4860 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 67 وات، كما ويدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 وات.

شاومي 12 إس ألترا يحتوي على شاشة مشرقة ونابضة بالحياة

يحتوي الهاتف على شاشة Dolby Vision TrueColor قياس 6.73 بوصة منحنية وهي عبارة عن لوحة عرض E5 AMOLED LTPO من تصنيع شركة سامسونج.

تبلغ دقة الشاشة +QHD أبعادها 3200×1440 بكسل بمعدل تحديث ديناميكي قابل للتكيف من 1Hz وحتى 120Hz ومعدل سطوع تبلغ ذروته 1500 نقطة ضوئية مع دعم مرئيات +HDR10.

يدعم الهاتف تقنية Dual 5G ويحتوي على مكبرات صوت ستريو مزدوجة مضبوطة بواسطة Harman Kardon مع دعم تقنية Dolby Atmos. ومن أجل عشاق الألعاب، استخدمت الشركة محرك خطي X-axis جنباً إلى جنب مع دعم WiFi 6 وبلوتوث 5.2.

نظام تبريد احترافي فائقة الجودة

يعمل الهاتف بواجهة MIUI 13 المستندة على نظام أندرويد 12 بشكل مُسبق. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم الشركة نظام تبريد ثلاثي الأبعاد فائق الجودة من أجل الحفاظ على برودة الهاتف أثناء جلسات اللعب الطويلة.

إعداد كاميرا مذهل

الكاميرا ستكون نقطة بيع رئيسية في حق هاتف شاومي 12 إس ألترا، ليس فقط بسبب عدسات Lecia فحسب وإنما بفضل وجود مستشعر بحجم 1 بوصة.

استخدمت شاومي مستشعر Sony IMX989 وهو أول مستشعر في العالم قياس 1 بوصة مصمم خصيصاً للهواتف الذكية. مصفوفة الكاميرا عبارة عن مصفوفة رباعية البكسل بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.9.

تستخدم الكاميرا تقنية Pixel Binning لإنتاج صور بدقة 12.5 ميجابكسل مع دعم خاصية التركيز التلقائي، وطلاء حبر العدسة وطلاء عاكس منخفض للغاية متعدد الطبقات.

بعد ذلك توجد عدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل قادرة على إنتاج صور بدقة 12 ميجابكسل. الكاميرا الثالثة عبارة عن مستشعر تيليفوتوغرافي بدقة 48 ميجابكسل قادرة على إنتاج لقطات بدقة 12 ميجابكسل.

تم استخدام HyperOIS جنباً على جنب مع مرشحات شركة Lecia

يمكنك التبديل بين أنماط التصوير الفوتوغرافي المختلفة Authentic Look و Leica Vibrant Look بالإضافة إلى مرشحات Lecia القابلة للاستخدام ونظام تثبيت بصري HyperOIS.

الجانب الأمامي يحتوي على كاميرا بدقة 32 ميجابكسل وهي في الأساس عبارة عن مستشعر RGBW، هذه الكاميرا متواجدة في منتصف الشاشة.

تبلغ أبعاد الهاتف 163.17×74.92×9.06 ويزن 225 جرام. يتوفر الهاتف بلونين وهما الأخضر والأسود. سعر البيع في الصين 5999 يوان صيني، أي ما يعادل 896$ دولار أمريكي.