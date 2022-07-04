أسعار ماك بوك اير 2022 بمعالج M2 وموعد الإصدار!

أعلنت ابل مؤخراً عن أجهزة ماك بوك اير MacBook Air بمعالج M2 وإليك بعض المعلومات حول أسعار الجهاز وموعد الإصدار المنتظر في الأسواق المختلفة.

ليس معالج M2 الجديد هو التحسين الأهم في جهاز ماك بوك اير بل أيضاً هناك التصميم المميز النحيف والخفيف، ونتوء الشاشة والحواف النحيفة حولها، كما ستحصل على نحو 18 ساعة من الأداء عند شحن البطارية مع دعم خاصية الشحن السريع.

يعتبر جهاز ماك بوك اير MacBook Air حاسوباً قوي الأداء وهو مناسب للغالبية العظمى من المستخدمين لأداء المهام اليومية الاعتيادية بكفاءة وكذلك تشغيل البرامج الثقيلة كبرامج التصميم والمونتاج وغيرها، كما تُعد سلسلة ماك بوك اير الأقل ثمناً في حواسيب ماك.

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موعد الإصدار

من المتوقع أن يبدأ إطلاق أجهزة ماك بوك اير بمعالج M2 في الأسواق بداية من منتصف شهر يوليو 2022 على أن يبدأ الطلب المسبق في وقت مبكر عن ذلك.

سيتوفر الجهاز أولاً في متاجر ابل الرسمية ولدى وكلائها المعتمدين ثم لاحقاً لدى باقي المتاجر وسلاسل التجزئة المختلفة حول العالم.

ما هي الألوان المتاحة للشراء؟

جهاز MacBook Air 2022 متاح للشراء بأربعة ألوان مختلفة هي: الأزرق الداكن، الذهبي، الرمادي، الفضي.

أسعار ماك بوك اير 2022 بمعالج M2

بدايةً، يجب أن ننوه أن أسعار جهاز ماك بوك نسخة 2020 بمعالج M1 سوف تظل على حالها، حيث تبدأ من 1000 دولار أمريكي. أما أسعار أجهزة MacBook Air 2022 بمعالج M2 فهي كالآتي:

سعر ماك بوك اير 2022 بمعالج M2 (مع ثمانية أنوية للمعالج الرئيسي CPU، وثمانية أنوية لمعالج الرسوميات GPU، و 8 جيجابايت ذاكرة عشوائية، وسعة تخزين SSD بحجم 256 جيجابايت): 1200 دولار أمريكي.

سعر ماك بوك اير 2022 بمعالج M2 (مع ثمانية أنوية للمعالج الرئيسي CPU، وعشرة أنوية لمعالج الرسوميات GPU، و 8 جيجابايت ذاكرة عشوائية، وسعة تخزين SSD بحجم 512 جيجابايت): 1500 دولار أمريكي.

يمكنك ترقية الأجهزة السابقة إلى مواصفات أعلى مع زيادة على السعر الأساسي كالآتي: