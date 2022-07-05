لمستخدمي الفئة المتوسطة – شاومي تُعلن عن كل من شاومي 12 إس و 12 إس برو

بعدما أعلنت العلامة التجارية الصينية في موطنها الرئيسي عن هاتفها الرائد شاومي 12 إس ألترا والذي قمنا بتغطيته في مقال منفصل، كشفت النقاب أيضاً عن كل من شاومي 12 إس – Xiaomi 12S وشاومي 12 إس برو – Xiaomi 12S Pro.

على الرغم من الاختلافات الملحوظة في التصميم والمظهر العام بينهما وبين هاتف شاومي 12 إس ألترا الرائد، إلا أنهما يتشاركان عدسات تصوير احترافية مضبوطة بواسطة شركة Lecia.

لا يحتوي أي من الهاتفين على مستشعر بحجم 1 بوصة مثلما رأينا على نموذج ألترا، ولكن مع ذلك، فهما يتمتعان بقدرات تصوير احترافية ومواصفات جذابة ومثيرة للاهتمام. ولكن التصميم والمظهر العام يذكرنا بكل من شاومي 12 وشاومي 12 برو الذي تم الإعلان عنهما في مطلع العام الجاري.

كل من شاومي 12 إس وشاومي 12 إس برو مصنوعان من المعدن والزجاج، ولكن من المحتمل أن يكون هناك متغيرات أخرى بجوانب خلفية مصنوعة من الجلد النباتي. الشاشة منحنية وتحتضن فتحة مثقبة في مركز منتصف الشاشة.

شاومي 12 إس وشاومي 12 إس برو يحتويان على خصائص معالجة متطورة

بادئ ذي بدء، يتم تشغيل كلا الهاتفين بواسطة معالج كوالكم Snapdragon 8+ Gen1 SoC، على الرغم من أن الشركة أكدت على وجود نموذج أخر من هاتف شاومي 12 إس سيحتوي على معالج ميديا تيك Dimensity 9000 SoC.

يأتي طراز 12 إس برو بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت و 12 جيجابايت LPDDR5 مع ذاكرة تخزين بسعة 128 أو 256 جيجابايت UFS 3.1. يتوافر إصدار أخر بسعة 12 جيجابايت وذاكرة تخزين 512 جيجابايت.

أما بالنسبة لنموذج Dimensity 9000 SoC فسيأتي أيضاً بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجابايت مع ذاكرة تخزين 256 أو 512 جيجابايت من نفس الأنواع المستخدمة مع نموذج Snapdragon 8+ Gen1.

الشحن السريع بقدرة 120 وات

يحتوي هاتف شاومي 12 إس على بطارية سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي بقدرة 67 وات ويدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.

أما بالنسبة لهاتف شاومي 12 إس برو فهو يدعم الشحن السلكي بقدرة 120 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات. بالمناسبة هو يحتوي على بطارية بسعة 4600 مللي أمبير في الساعة.

يمتاز هاتف شاومي 12 إس بشاشة AMOLED قياس 6.28 بوصة دقتها +FHD بمعدل تحديث 120Hz قابل للتكيف. أما هاتف شاومي 12 إس برو فهو يحتوي على شاشة AMOLED قياس 6.73 بوصة بدقة +QHD بمعدل تحديث 120Hz.

تماماً مثل نموذج ألترا، يحتوي شاومي 12 إس برو على شاشة E5 AMOLED LTPO من شركة سامسونج بمعدل سطوع تبلغ ذروته 1500 نقطة ضوئية.

كاميرا الهاتف مدعومة بأنماط ومرشحات Lecia

يعمل كلا الهاتفين بواجهة MIUI 13 المستندة على نظام أندرويد 12. كلا الهاتفين يحتويان على نفس إعداد الكاميرا. كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع وعدسة تيليفوتوغرافي، وهناك أنماط ومرشحات Lecia.

هذه المرة لا يجتوي أي منهما على شرائح Surge G1 المسؤولة عن تخصيص الشحن وإدارة البطارية مثلما رأينا على نموذج ألترا. ولكن كلال الهاتفين مقاومان للماء والغبار.

يدعم كلا الهاتفين شبكات الجيل الخامس 5G ويشتملان على مكبرات صوت ستريو مزدوجة ويبدأ سعر نموذج 12 إس عند 3999 يوان صيني أي ما يعادل 589$ دولار أمريكي، بينما يبدأ سعر نموذج 12 إس برو عند 4699 يوان صيني أي ما يعادل 702$ دولار أمريكي.