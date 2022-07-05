ببطارية تدوم لثلاث أيام – نوكيا تكشف النقاب عن هاتف Nokia G11 Plus

تماماً كما كنا نتوقع على مدار الأسابيع الماضية، فلقد كشفت شركة نوكيا النقاب عن أحدث هواتف الفئة المتوسطة باسم Nokia G11 Plus وهو إصدار جديد لسلسلة G11 التي تم الإعلان عنها لأول مرة في شهر فبراير الماضي.

قد يكون تركيز شركة نوكيا على هواتف الفئة الاقتصادية أمراً مزعجاً بعض الشيء لمحبيها، ولكن يبدو أنها غير قادرة على منافسة الشركات الكبرى مثل سامسونج وآبل وشاومي. ومع ذلك، فلقد أكدت الشركة الأم HMD Global على أنها تعتزم الإعلان عن هاتف رائد خلال عام 2022.

بالعودة إلى G11 Plus، يحتوي الهاتف على شاشة متواضعة قياس 6.51 بوصة بدقة +HD بمعدل تحديث 90Hz مع فتحة مثقبة لإيواء كاميرا الصور الشخصية بدقة 8 ميجابكسل.

الغطاء الخلفي يحتوي على كاميرا مزدوجة تشتمل على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مصحوباً بعدسة ثانوية بدقة 2 ميجابكسل. يمكنك العثور أيضاً على مستشعر بصمات الأصابع على ظهر الهاتف.

لسبب ما قررت شركة نوكيا التحفظ على نوع المعالج المستخدم، ولكنها أكدت على وجود ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت مع فتحة توسعة لقارئ بطاقات الذاكرة الخارجية microSD تتسع لمساحة إضافية بسعة 512 جيجابايت كحد أقصى.

لم تذكر الشركة إصدار نظام أندرويد المستخدم، ولكن جميع الاحتمالات تشير إلى نظام أندرويد 12 وقد وعدت الشركة بأنها ستهتم بتوفير تحديثات برمجية لمدة عامان مع توفير التحديثات الأمنية الشهرية لمدة لا تقل عن ثلاث أعوام.

يوفر هاتف Nokia G11 Plus عمر بطارية يصل إلى ثلاث أيام

هاتف Nokia G11 Plus هو هاتف اقتصادي أو متوسط المدى، مما يعني أنه يحتوي على مواصفات متواضعة ميسورة التكلفة نظراً لفئة المستخدمين المستهدفين. ومع ذلك، عمر البطارية هي النقطة الفاصلة التي قد تجعلك تفضل امتلاك الهاتف.

قالت شركة نوكيا في الإعلان أن الهاتف يوفر عمر بطارية يمتد لثلاث أيام، ومع ذلك، فهي لم تذكر السعة الإجمالية بالتفصيل. هاتف Nokia G11 الأصلي احتوى على بطارية سعتها 5050 مللي أمبير في الساعة، لذا، من المتوقع أن يأتي هاتف G11 Plus بسعة بطارية أكبر.

يتوفر الهاتف باللون الأزرق والرمادي وهو يحتوي على مقبس 3.5 ملم لسماعات الراس السلكية ومنفذ USB-C من أجل الشحن ونقل البيانات. لم تذكر الشركة خلال الإعلان موعد الكشف النهائي عن الهاتف أو سعره المتوقع.