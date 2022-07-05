ابل تسجل براءة اختراع لاستخدام على الايفون تحت المطر!

سجلت ابل براءة اختراع جديدة لدى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي لتجعل من الممكن استخدام الايفون بسهولة تحت المطر.

بالتأكيد، هاتف الايفون مصمم ليقاوم المطر والرطوبة لكن ذلك لا يعني أنك تستطيع الكتابة عليه في حالة كانت الشاشة مبللة أو كانت أصابعك مبللة أيضاً.

ابل تخطط لجعل شاشة الايفون تعدل من نفسها لتتوافق مع الأجواء الرطبة سواء كانت أمطار خفيفة أو عند غمره بالماء أو حتى استخدامه تحت الماء.

اللمسات الخاطئة التي تحدث بواسطة السوائل سوف يتم اكتشافها بواسطة تكنولوجيا جديدة في الشاشة كنا سيتم إزالتها أو التغاضي عنها.

أزرار التحكم على الشاشة قد يتم تكبيرها أيضاً وفصلها قليلاً عن بعضها لتحسين دقة الضغط على الأزرار الصحيحة عندما تكون الشاشة مبللة.

في نفس الوقت قد تتحول شاشة ابل إلى وضع الحساسية للضغط مثل تقنية 3D Touch لزيادة الحد الذي يتم على أساسه الاستجابة إلى اللمس تفادياً لأي لمسات خاطئة.

أيضاً، سيكون هناك تعديلات في الواجهة في بعض التطبيقات تماشياً مع وضع البلل Wet Mode، مثلاً في تطبيق الكاميرا قد يتم إزالة بعض الخيارات وتكبير حجم الأزرار على الشاشة، بذلك سوف يكون استخدام الهاتف ممكناً ولكن بشكلٍ محدود.

ابل تقوم بتسجيل براءات اختراع بشكل دوري لكن ليس جميعها يتم تنفيذه وتطبيقه وتحويله إلى حقيقة واقعة، كما لا يُعرف توقيت حدوث ذلك في المستقبل.