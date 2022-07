بكتيريا خطيرة تتكاثر في مكيفات الهواء

روسيا – أعلنت الطبيبة الروسية أولغا بيريفالوفا، أنه إذا لم ينظف مكيف الهواء بصورة دورية، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى الإصابة بمرض خطير.

وتشير الطبيبة، في مقابلة مع راديو “سبوتنيك”، إلى أن هناك بكتيريا خطيرة تتكاثر في مرشحات أجهزة تكييف الهواء. أي أن مكيفات الهواء القديمة يمكن أن تصبح مكانا مثاليا لتكاثر البكتيريا المرضية. واستخدام هذه المكيفات يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بداء الفيالقة (حمى الفيلق) المعدي، الذي يشبه مرض التهاب الأجزاء العليا من الجهاز التنفسي، وأحيانا يسبب التهابا رئويا حادا.

وتقول، “يعتقد الأشخاص الذين طوال فترة الصيف يتواجدون في مكاتب مكيفة، أنهم يعطسون ويسعلون، بسبب إصابتهم بفيروسات دولابية أو حتى متحور “أوميكرون”. ولكن في الواقع إن البيئة داخل مرشحات مكيف الهواء هي رطبة ودافئة، ملائمة جدا لتكاثر بكتيريا Legionella. أي أن المكيفات التي لا تنظف بين فترة وأخرى تطلق هواء مشبعا بهذه البكتيريا. وبما أن مستوى منظومة المناعة يختلف من شخص إلى آخر، لذلك يلاحظ انتشار داء الفيالقة صيفا”.

وتضيف، أفضل طريقة للوقاية من هذا الداء، هي تنظيف مرشحات مكيف الهواء بصورة منتظمة دائما. وهذا يشمل حتى المكيفات في السيارات.

