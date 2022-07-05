كوالكم تعتزم الإعلان عن معالج Snapdragon 8 Gen2 يوم 14 نوفمبر – هل تنتظر ؟

من المتوقع أن تُعلن شركة كوالكم عن الجيل الجديد من معالجها الرائد Snapdragon 8 Gen2 SoC يوم 14 نوفمبر القادم. على الرغم من عدم تأكيد الشركة على هذه المعلومة بعد، ولكنها خرجت على حسابها الرسمي وأكدت على أنها تستعد من أجل استضافة مؤتمر قمة التكنولوجيا السنوي Tech Summit اعتبارًا من يوم 14 نوفمبر وحتى يوم 17 نوفمبر.

على الأرجح سيصبح معالج Snapdragon 8 Gen2 SoC بشكل رسمي يوم 14 نوفمبر

إذا كانت تعتزم الشركة الإعلان عن الجيل الجديد من معالجها الرائد، فمن المؤكد أن يتم الإعلان عنه خلال اليوم الأول من المؤتمر. أطلقت الشركة معالج Snapdragon 8+ Gen1 SoC منذ فترة قريبة، وهو يقدم نتائج أفضل على صعيد مستوى أداء المعالجة المركزية والرسومية مقارنة بالإصدار السابق Snapdragon 8 Gen1. كما أنه أفضل في استهلاك الطاقة، والأهم من كل ذلك أنه يعمل في ظل درجات حرارة منخفضة.

وبناءً على بعض التسريبات التي ظهرت مؤخراً، فقد تم التأكيد على أن معالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC تمكن من تحقيق أداء جيد جداً في اختبارات كفاءة الطاقة، واستطاع أن يتغلب على كل من Snapdragon 8 Gen1 و Snapdragon 8+ Gen1 بفارق ملحوظ في الأداء.

هذا هو كل ما نعرفه حتى الآن عن شريحة المعالجة التالية للشركة الأمريكية. لسنا متأكدين من مدى تفوق المعالج التالي في اختبارات درجات الحرارة، ولكن نتمنى ألا تكون درجة حرارته مرتفعة أثناء التعامل مع المهام الثقيلة.

المشكلة الوحيدة التي واجهت شرائح كوالكم على مدار العامين الماضيين، هي أن شرائحها المتطورة كانت تعاني دائماً من ارتفاع في درجة حرارتها أثناء الضغط، وكل من معالج Snapdragon 888 و Snapdragon 8 Gen1 واجهوا هذه المشكلة.

استطاعت الشركة المُصنعة للهواتف الذكية التغلب على هذه المشكلة بشكل أو بأخر من خلال تدعيم الهواتف الرائدة بأنظمة وسبل تبريد احترافية وعالية الجودة، من أجل المساهمة في تبريد درجة حرارة الهواتف.

ومع ذلك، نعتقد أن معالج Snapdragon 8+ Gen1 SoC جاء بكفاءة طاقة أعلى ونظام تبديد حراري أفضل من حيث الجودة، على الرغم من أننا لم نراه على أرض الواقع حتى الآن.

نتمنى أن يأتي معالج Snapdragon 8 Gen2 بنفس الميزة. على كل حال، من المتوقع أن نبدأ في رؤية الهواتف الذكية الجديدة التي تحتوي على معالج كوالكم التالي خلال مطلع عام 2023، وبالتأكيد على رأسها ستكون سلسلة هواتف جالكسي إس 23.