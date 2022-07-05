هل بات مصنعو حواسيب ويندوز في مأزق بسبب أجهزة ماك بوك الجديدة؟

أحدث ابل ثورة ضخمة في سوق أجهزة الحاسوب مع الإعلان عن معالجات M عام 2020 والتي قامت ابل بنفسها بتصميمها وأوكلت صناعتها إلى شركة TSMC التايوانية واستغنت لأول مرة عن معالجات إنتل، وبعدها أطلقت ابل عدة إصدارات من المعالج والحواسيب العاملة به، الآن وبعد مرور نحو عامين يبدو مصنعو أجهزة الحواسيب العاملة بمعالجات إنتل ونظام ويندوز قلقون مما تفعله ابل بحسب تقرير لموقع DigiTimes.

مصنعو أجهزة الحواسيب العاملة بمعالجات إنتل ونظام ويندوز – يُطلق عليهم أحياناً لقب مجموعة Wintel – عبروا عن قلقهم البالغ من جهاز ماك بوك اير تحديداً والذي يتراوح سعره حالياً بين 1000 و 1500 دولار أمريكي سواء بمعالج M1 أو M2 سوف يزاحم وينافس بشدة الحواسيب المحمولة الخاصة بهم بمعالج إنتل.

حتى مع الزيادة الطفيفة هذا العام لأسعار جهاز ماك بوك اير 2022 بمعالج M2 لا يبدو الأمر مزعجاً للكثير من المستهلكين الذين يرون قيمة حقيقية مقابل سعر الجهاز.

الأزمات الاقتصادية عامل قلق كبير أيضاً!

يعيش العالم حالياً أزمة اقتصادية كبرى مع التراجع الاقتصادي وارتفاع مستوى التضخم بشكل كبير الأمر الذي سوف يقلل من القوة الشرائية لشريحة عريضة من المستخدمين ويقلل نسب مبيعات الأجهزة المحمولة لتلك الشركات.

تأثير الأزمة الاقتصادية سوف يؤثر على كافة الشركات بما فيها ابل والتي ربما تشهد تأثيراً أقل مقارنة بباقي الشركات الأخرى. شركة ابل نفسها قد تضطر إلى رفع سعر بعض المنتجات وكذلك حالياً تشهد منتجاتها ارتفاعاً في أسعارها في بعض الأسواق العالمية خارج الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تقلب أسعار الصرف أمام الدولار الأمريكي.

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حالياً نحن في انتظار إطلاق جهاز ماك بوك اير 2022 في الأسواق بـ معالج M2 والذي يبدأ سعره من 1200 دولار أمريكية حيث يقدم أداءً أفضل بنحو 18% على مستوى المعالج الرئيسي CPU و 35% على مستوى معالج الرسوميات GPU مقارنة بمعالج M1، كما يتفوق المعالج على أحدث معالجات إنتل في الأداء ومعالجة الرسوميات مع استهلاك أقل للطاقة. ابل تقريباً باتت تبيع كافة الحواسيب الخاصة بها بمعالج من سلسلة M. (أسعار جهاز ماك بوك 2022 بمعالج M2)