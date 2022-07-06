اسوس تكشف النقاب عن أقوى هواتف الألعاب على الإطلاق ROG Phone 6 / 6 Pro

كشفت شركة اسوس النقاب عن ملوك الألعاب الجديدة لعام 2022 وهي أقوى وأفضل هواتف الألعاب على الإطلاق، ROG Phone 6 و ROG Phone 6 Pro.

يحتوي هاتف ROG Phone 6 على شاشة AMOLED HDR قياس 6.78 بوصة بدقة +FHD من تصنيع شركة سامسونج بمعدل تحديث فائق السرعة يبلغ 165Hz مع معدل أخذ العينات باللمس بسرعة 720Hz.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 8+ Gen1 SoC مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 18 جيجابايت رام مع نموذج Pro.

يمتاز الهاتف بنظام تبريد متطور قادر على تبريد الهاتف بشكل أفضل من جميع الأجيال السابقة بفارق يصل إلى 10 درجات مئوية. ولأول مرة على الإطلاق، يمتاز الهاتف بتصنيف IPX4 لمقاومة رذاذ الماء.

تحتوي الشاشة على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج لإلغاء تأمين قفل الهاتف. على ظهر الهاتف يوجد مستشعر IMX766 بدقة 50 ميجابكسل مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل بزاوية رؤية مجالها 125 درجة وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل. الجانب الأمامي يحتوي على مستشعر IMX663 بدقة 12 ميجابكسل من أجل صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

أما وفيما يتعلق بقدرات الألعاب الخاصة: يمتاز الهاتف بزرين AirTrigger 6 والذين يدعمان 9 طرق مختلفة بالموجات الفوق صوتية، بما في ذلك الضغط والرفع.

يحتوي الهاتف على مقبس 3.5 ملم لسماعة الرأس وهي إضافة في غاية الأهمية، مع مكبرات صوتية مزدوجة متناظرة في الجانب الأمامي مدعومة بتقنية Dirac HD Sound ومضخم Cirrus Logic.

يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 65 وات. يحتوي طراز ROG Phone 6 على شعار ROG بألوان RGB Light، بينما يحتوي نموذج Pro على شاشة ROG Vision ملونة. يعمل الهاتف بنظام أندرويد 12 وسيكون مؤهل للحصول على تحديثين أساسيين لنظام أندرويد وعامين من التحديثات الأمنية الشهرية.

مواصفات كل من ROG Phone 6 و ROG Phone 6 Pro بالتفصيل

الشاشة: بدقة +FHD بمعدل تحديث 165Hz قياس 6.78 بوصة عبارة عن لوحة عرض OLED بألوان 10Bit تدعم مرئيات +HDR10 بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20:9.4 مع معدل أخذ العينات باللمس بسرعة 720Hz تدعم تدرجات ألوان DCI-P3 بنسبة 111.23% وبنسبة 150.89% من ألوان sRGB بمعدل سطوع تبلغ ذروته 800 نقطة ضوئية محمية بزجاج Corning Gorilla Glass Vectus

بدقة +FHD بمعدل تحديث 165Hz قياس 6.78 بوصة عبارة عن لوحة عرض OLED بألوان 10Bit تدعم مرئيات +HDR10 بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20:9.4 مع معدل أخذ العينات باللمس بسرعة 720Hz تدعم تدرجات ألوان DCI-P3 بنسبة 111.23% وبنسبة 150.89% من ألوان sRGB بمعدل سطوع تبلغ ذروته 800 نقطة ضوئية محمية بزجاج Corning Gorilla Glass Vectus المعالج: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 SoC

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 SoC الذاكرة العشوائية والتخزين: نموذج ROG Phone 6 يحتوي على 8 / 12 جيجابايت LPDDR5 + سعة تخزين 256 جيجابايت UFS 3.1 – نموذج ROG Phone 6 Pro يحتوي على ذاكرة عشوائية بسعة 16 / 18 جيجابايت LPDDR5 + سعة تخزين 512 جيجابايت UFS 3.1

نموذج ROG Phone 6 يحتوي على 8 / 12 جيجابايت LPDDR5 + سعة تخزين 256 جيجابايت UFS 3.1 – نموذج ROG Phone 6 Pro يحتوي على ذاكرة عشوائية بسعة 16 / 18 جيجابايت LPDDR5 + سعة تخزين 512 جيجابايت UFS 3.1 نظام التشغيل: واجهة ROG UI المستندة على نظام أندرويد 12

واجهة ROG UI المستندة على نظام أندرويد 12 شريحة الخط: ثنائي الشريحة

ثنائي الشريحة الكاميرا الخلفية: مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.9 + عدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل بزاوية رؤية مجالها 125 درجة بفتحة عدسة f/2.4 + عدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 + إمكانية تسجيل فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطار في الثانية أو بدقة 4K بمعدل 60 إطار في الثانية وتصوير Slow-Motion بدقة 4K بمعدل 120 إطار في الثانية أو بدقة 1080 بمعدل 120 إطار في الثانية

مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.9 + عدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل بزاوية رؤية مجالها 125 درجة بفتحة عدسة f/2.4 + عدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 + إمكانية تسجيل فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطار في الثانية أو بدقة 4K بمعدل 60 إطار في الثانية وتصوير Slow-Motion بدقة 4K بمعدل 120 إطار في الثانية أو بدقة 1080 بمعدل 120 إطار في الثانية الكاميرا الأمامية: مستشعر Sony IMX663 بدقة 12 ميجابكسل

مستشعر Sony IMX663 بدقة 12 ميجابكسل الصوت: مقبس لسماعة الرأس 3.5 ملم + شريحة Qualcomm WCD9385 تدعم تقنية Hi-Res output + سماعات أمامية ستريو مزدوجة تدعم تقنية Dirac HD Sound + سماعة ستريو مغناطيسية بمضخم صوتي Cirrus Logic

مقبس لسماعة الرأس 3.5 ملم + شريحة Qualcomm WCD9385 تدعم تقنية Hi-Res output + سماعات أمامية ستريو مزدوجة تدعم تقنية Dirac HD Sound + سماعة ستريو مغناطيسية بمضخم صوتي Cirrus Logic الميزات الإضافية: ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة

ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة الوزن والأبعاد: 173x77x10.3 مم ويزن الهاتف 239 جرام

173x77x10.3 مم ويزن الهاتف 239 جرام سُبل الاتصال: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, Galileo(E1+E5a), QZSS(L1+L5), NavIC(L5), USB Type-C, NFC

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, Galileo(E1+E5a), QZSS(L1+L5), NavIC(L5), USB Type-C, NFC البطارية: بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 65 وات

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