تحديث iOS 16 – أهم مزايا تسهيلات الاستخدام الجديدة!

في تحديث iOS 16 أولت ابل اهتماماً كبيراً بذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات الجسدية وأضافت عدداً من المزايا الجديدة ضمن مزايا تسهيلات الاستخدام أو الـ Accessibility سوف نتعرف عليها في هذا المقال.

التحكم بساعة ابل عبر الايفون

مع تحديث iOS 16 للايفون و تحديث watchOS 9 لساعة ابل، سوف يتمكن المستخدم من التحكم في ساعة ابل من خلال الايفون عبر ميزة الانعكاس Apple Watch Mirroring.

عبر هذه الميزة سوف يمكن عرض شاشة ساعة ابل على الايفون ثم التحكم بها عبر اللمس أو التبديل أو الأوامر الصوتية.

اكتشاف الأشياء عبر تطبيق المكبر

تطبيق المكبر Magnifier في الايفون مع تحديث iOS 16 سوف يحتوي على ميزة التعرف على الأشياء. عند فتح التطبيق قم بتوجيه الكاميرا إلى أي شيء: الأبواب، الأشخاص، الصور وغيرها.

مثلاً عند توجيه الكاميرا إلى أحد الأبواب سوف يعرض لك تطبيق المكبر المسافة بينك وبين الباب، وحالة الباب، وكيفية فتحه إن كان مغلقاً، وقراءة العلامات واللافتات حوله، وغير ذلك.

إنهاء المكالمات بالأوامر الصوتية

باستخدام الأمر الصوتي “إنهاء المكالمة” بالعربية أو “Hang up” بالإنجليزية يمكن إنهاء المكالمة الهاتفية أو مكالمة فيس تايم بعد تفعيل خاصية التحكم بالصوت (علماً بأن الطرف/الأطراف الأخرى سوف يسمعونك عندما تُلقي الأمر الصوتي).

تسهيل قراءة الكتب

سوف تجد خيارات تخصيص متعددة لتسهيل قراءة الكتب عبر تطبيق الكتب Books الافتراضي في النظام منها الخط العريض وتعديل تباعد الأسطر والحروف والكلمات وغير ذلك.

التحكم الصوتي عبر نمط الهجاء

إذا كان المستخدم لا يستطيع نطق الأوامر الصوتية كاملةً بسبب اضطرابات في النطق، بإمكانه أن يتهجي الأسماء والعناوين والأوامر حرفاً حرفاً وسوف يتعرف عليها النظام

التدرب للتعرف على الأصوات

بعد التحديث إلى iOS 16 يمكن للنظام أن يتدرب للتعرف على الأصوات المتكررة في محيطك وتنبيه المستخدم إليها إن كان يعاني من مشاكل في السمع كأن يتدرب للتعرف على صوت جرس جهاز كهربائي في المطبخ أو صوت جرس باب المنزل وغير ذلك من الأصوات.

تسهيلات الاستخدام في الألعاب

إن كان المستخدم لا يستطيع التحكم في ذراع التحكم الخاص بالألعاب وحده يمكن دمج أزرار التحكم من عدة أذرع للتحكم في ذراع واحد فقط لكي يُسمح بمساعدة اللاعب في التقدم في مستويات اللعب.