لن يأتي هاتف جالكسي إس 23 ألترا بمستشعر ISOCELL HP3 الجديد!

أعلنت شركة سامسونج مؤخراً عن مستشعر تصوير جديد بدقة 200 ميجابكسل، وعلى الفور افترض العديد من الأشخاص في الوسط التقني أن سامسونج سوف تستخدم هذا المستشعر مع هاتف جالكسي إس 23 ألترا. ولكن يبدو أن هذه الافتراضات جميعها ليست صحيحة، على الأقل هذا ما أشار إليه المُسرب الشهير Ice Universe.

هاتف سامسونج جالكسي إس 23 ألترا لن يأتي بمستشعر 200 ميجابكسل

قال Ice Universe في تغريدته أن سامسونج لن تستخدم مستشعر التصوير صاحب دقة 200 ميجابكسل والذي يُلقب بــ ISOCELL HP3 مع هاتفها الرائد التالي.

أعتقد أن الأمر منطقي نظراً لأنه من المؤكد أن الشركة الكورية تعمل على مستشعر التصوير الرئيسي الخاص بهاتف جالكسي إس 23 الترا منذ فترة زمنية طويلة.

مستشعر ISOCELL HP3 مثير للاهتمام من الناحية النظرية، ولكنه يحتوي على وحدات بكسل أصغر من المستشعر السابق. في نفس الوقت، هذا لا يعني أنه مستشعر ضعيف، حيث سمح هذا المستشعر للشركة بالقدرة على تعبئة جميع وحدات البكسل بتنسيق 1/1.4 بوصة ولكن هذا يعني أن هذا المستشعر أصغر من المستشعر السابق.

مستشعر ISOCELL HP3 الجديد قادر على التقاط صور بدقة 16384×12288 أثناء الاعتماد على وضع 200 ميجابكسل. وهو قادر أيضاً على تجميع 2×2 أو 4×4 بكسل، وذلك من أجل الحصول على صور بحجم 50 ميجابكسل.

في الغالب، كل ما يرغب به المستخدمين هو الحصول على صور بدقة 12.5 ميجابكسل، وهو ما تسعى إليه جميع الشركات المُصنعة أيضاً – مع توفير وضع 200 ميجابكسل في نفس الوقت لمن يرغب في استخدامه.

المستشعر الجديد قادر على تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 120 إطار في الثانية، كما أنه قادر على تسجيل فيدي بدقة 8K بمعدل 30 إطار في الثانية. يعتمد المستشعر على تقنية Super QPD من أجل التركيز التلقائي.

سيتم إطلاق الهاتف في الربع الأول من العام القادم

من المقرر أن يتم الإعلان عن هاتف جالكسي إس 23 ألترا، جنباً إلى جنب مع كل من جالكسي إس 23 وجالكسي إس 23 بلس في وقت ما خلال الربع الأول من عام 2023، وهذا إذا لم تطراً أي تغييرات مفاجئة على مخطط جدول الإطلاق الزمني المعتاد الخاص بالشركة.

العديد من التقارير تتوقع أن السلسلة الجديدة سوف تستخدم معالج Snapdragon 8 Gen2 والذي لم يتم الكشف عنه بشكل رسمي حتى الآن. من المؤكد أيضاً أن يكون هناك متغيرات لجميع نماذج السلسلة بمعالج Exynos من الشركة الكورية.

ما زلنا بعيدين تماماً عن موعد الإطلاق الرسمي، ومن الممكن أن تطرأ العديد من التغييرات على هواتف السلسلة، لذا، دعونا نترقب في صمت جميع التسريبات والشائعات عندما تبدأ في الظهور خلال الفترة المقبلة.