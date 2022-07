خبيرة تغذية تكشف زيف الأساطير عن سلطات الفاكهة

روسيا – كشفت الدكتورة ناتاليا نيفيدوفا، خبيرة التغذية الروسية، عضو جمعية خبراء التغذية الكندية، بعض الأساطير المرتبطة بسلطات الفاكهة.

وتشير الخبيرة في حديث لراديو “سبوتنيك”، إلى أن هناك أوهاما شائعة عند البعض تفيد بأن أطباق الفاكهة تحتوي على نسبة عالية من السكر. ولكن وفقا لها، فوائد هذه الأطباق أكثر من أضرارها.

وتقول، “أولا، نحن لا نحصل على الكثير من السكر كما لو كنا نأكل الحلوى. و ثانيا، نحصل مع هذا السكر على السوائل والألياف والمغذيات – فيتامينات و عناصر معدنية والبروتينات والدهون والكربوهيدرات بحسب نوع الفاكهة”.

وتضيف، ويحصل الجسم مع الفواكه على المواد الكيميائية النباتية التي لها تأثير خاص في الجسم.

وتقول، “الحديث يدور حول إزالة الالتهابات التي تؤدي إلى تطور مختلف الأمراض والشيخوخة”.

وتضيف، “من وجهة نظر غذائية، لا يوجد فرق. يمكن عمل سلطة من أي فاكهة حلوة أو حامضة. لأن هذا يتوقف على تفضيلات الذوق والحالة الصحية للشخص”.

وتشير الخبيرة، إلى أن البعض يعتقدون ان تناول سلطة الفاكهة يمكن أن يؤدي إلى متلازمة القولون العصبي. ولكن هذا يمكن أن يحصل بسبب فاكهة معينة تكون ضمن طبق السلطة، وليس طبق السلطة.

وتضيف، يمكن تناول سلطة الفاكهة قبل تناول الطعام وبعده وفي أي وقت من اليوم.

وتنصح الخبيرة بعدم إضافة أي مواد متبلة لسلطة الفاكهة، لأن الفواكه غنية بالسوائل، ويمكن فقط إضافة المكسرات إليها.

