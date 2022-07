بأمر ملكي.. «محمد عيسى» خطيب عرفة لأول مرة

كلّف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عضو هيئة كبار العلماء والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد العيسى، بإلقاء خطبة عرفة لأول مرة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، الأربعاء، في تغطيتها لصحف المملكة أنه تم تكليف محمد العيسى بالخطبة والصلاة في يوم عرفة بأمر الملك، في حين هذا أول مرة منذ عقود يخطب في يوم عرفة خطيب من خارج الشيوخ التقليديين.

وفي بيان الثلاثاء، هنأ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، العيسى بمناسبة نيله الثقة الكريمة بتكليفه خطيباً ليوم عرفة بمسجد نمرة لهذا العام.

وتخطط رئاسة شؤون الحرمين لـ”«بث وترجمة خطبة عرفة لجميع المسلمين في أنحاء العالم بـ14 لغة، وتستهدف الوصول إلى 150 مليون مستفيد خلال موسم حج هذا العام»، وفق البيان ذاته.

وبحسب صحيفة الرياض، تعد الخطبة وأداء الصلاة في يوم عرفة الذي يعتبر محور الأنظار ليس لحجاج بيت الله فحسب بل لشعوب العالم أيضاً، واصفة العيسى بأنّه العنوان الأبرز للوسطية.

وأضافت الصحيفة أنّ العيسى، الذي صدرت الموافقة من الملك سلمان بن عبد العزيز بإلقائه الخطبة وأداء الصلاة في يوم عرفة بمسجد نمرة، يعد شخصية إسلامية عالمية عريقة حظيت باحترام وتقدير في الأوساط الإسلامية والعالمية.

وأردفت الصحيفة: «لقد تعاقب على إلقاء خطبة عرفة عدد من الأئمة خلال العهد السعودي في 100 عام، ولكن يوم الجمعة المقبل ستتجه الأعين إلى العيسى الخطيب المفوه».

وتخرج العيسى من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بعد حصوله على بكالوريوس الفقه الإسلامي المقارن، وحصل على درجة الماجستير في الدراسات القضائية المقارن، ثم الدكتوراه في الدراسات القضائية المقارنة.

ووفق الصحيفة، عين العيسى وزيرًا للعدل في 14 فبراير (شباط) 2009م، وفي العام نفسه صدر أمر ملكي بتعيينه مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

كما تقلد عددًا من المناصب المهمة؛ منها: نائب لرئيس ديوان المظالم، ورئيس للمجلس الأعلى للقضاء، ورئيس فخريّ لمجلس وزراء العدل، وأمين عام لرابطة العالم الإسلامي، ورئيس للهيئة العالميّة للعلماء المسلمين.

