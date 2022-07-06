تسريبات سامسونج – هذه هي مواصفات هاتف الأعمال المتين XCover 6 Pro

تعرض هاتف سامسونج المتين XCover 6 Pro لعدد من الشائعات والتسريبات على مدار الأسابيع الماضية. وحتى قبل موعد الكشف عنه بشكل رسمي، سامسونج أكدت بعض مواصفاته الرئيسية على موقع سامسونج إسبانيا جنباً إلى جنب مع سعر البيع.

كان من المقرر أن يتم الكشف عن الهاتف يوم 13 يوليو القادم، ولكن بعد التسريبات، يبدو أن الشركة قررت أن الأمر لم يعد يتحمل التأجيل أكثر من ذلك. وقد قامت الشركة بالكشف عن سعر الهاتف ومجموعة من العروض الخاصة به ومواصفاته الرئيسية. يمكنك حتى الحصول على كافة المعلومات المتعلقة به من خلال موقع سامسونج ألمانيا.

مواصفات هاتف سامسونج XCover 6 Pro الرسمية

يحتوي الهاتف على شاشة قياس 6.6 بوصة دقتها +FHD بمعدل تحديث 120Hz ونسبة عرض إلى ارتفاع بلغت 20:9 وهي عبارة عن لوحة عرض LCD محمية بطبقة زجاج Corning Gorilla Glass Victus وتدعم حساسية اللمس عالية الدقة أثناء ارتداء القفازات.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج كوالكم متوسط المدى Snapdragon 778G SoC جنباً إلى جنب مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت رام وذاكرة تخزينية داخلية بسعة 128 جيجابايت ومنفذ لقارئ بطاقات الذاكرة الخارجية بسعة 1 تيرابايت كحد أقصى.

يتضمن الهاتف كاميرتين رئيسيتين في الخلف، الكاميرا الأساسية عبارة عن مستشعر بدقة 50 ميجابكسل مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل. الجانب الأمامي لهاتف الأعمال المتين يحتوي على فتحة مثقبة لإيواء كاميرا الصور الشخصية بدقة 13 ميجابكسل.

يشتمل الهاتف على منفذ 3.5 لسماعات الرأس السلكية ومفتاحين ماديين فعليين قابلين للتهيئة. يدعم الهاتف بلوتوث 5.2 و NFC وشبكات الجيل الخامس 5G ومعيار WiFi 6E ويوجد الماسح الضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب فوق زر الطاقة.

يدعم الهاتف وظيفة التعرف على الوجوه ويعمل بواسطة نظام أندرويد 12 ويشتمل على خصائص حماية Samsung Knox وصوت Dolby Atmos و Samsung DeX والعديد من الميزات الأخرى.

يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 4050 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 18 وات عبر منفذ USB-C 3.2 هذا وبالإضافة إلى دعم الشحن عبر دبابيس POGO.

هاتف الأعمال المتين Xcover 6 Pro حاصل على تصنيف MIL-STD-810H مما يعني أنه قابل للاستخدام في البيئات العسكرية القاسية وحصل على تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار ولديه إطارات قوية مع حواف متعرجة لسهولة التحكم به وامتصاص أفضل للصدمات القوية.

من المؤكد أن طبقة الحماية الإضافية هي السبب في جعل الهاتف يبدو ضخماً وثقيلاً بعض الشيء، حيث بلغت أبعاد الهاتف 168.8×79.9×9.9 مم ويزن 235 جرام.