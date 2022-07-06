تحديث iOS 15.6 – ما الذي ننتظره؟

نحن الآن في انتظار تحديث iOS 15.6 من ابل، وربما يكون التحديث الفرعي الأخير لنظام iOS 15 قبل إطلاق تحديث iOS 16 رسمياً. كما هو الحال في تحديثات ابل الفرعية للنظام، لا يُتوقع أن تكون هناك تغييرات كبيرة بل بعض التحسينات والإضافات البسيطة لتحسين تجربة الأداء.

حالياً، قامت ابل بإطلاق 5 إصدارات تجريبية مختلفة من تحديث iOS 15.6 استعداداً لإطلاق التحديث رسمياً خلال الفترة المقبلة. وسوف يقوم تحديث iOS 15.6 بإصلاح الأخطاء التالية:

إصلاح مشكلة إعادة تحميل وتثبيت تطبيق الموسيقى وظهوره في مكان مختلف على الشاشة.

عملاء ابل Cash بات الآن بإمكانهم إرسال واستقبال الأموال عبر تطبيق المحفظة Wallet من خلال بطاقة ابل الائتمانية.

خيار جديد في تطبيق بودكاست لوضع حد لعدد الحلقات المخزنة على الايفون وحذف الحلقات الأقدم.

غصلاح وسد بعض الثغرات الأمنية.

هذه هي التغييرات التي تم رصدها خلال الإصدارات التجريبية المختلفة لهذا التحديث الفرعي والمتاحة حالياً فقط للمطورين.

من المتوقع أن يتم إطلاق التحديث رسمياً لكافة المستخدمين خلال شهر يوليو الجاري، ليكون التحديث الفرعي الأخير قبل إصدار iOS 16 لجميع المستخدمين.

للأسف تحديث iOS 16 لن يكون متوفراً على بعض هواتف الايفون مثل ايفون 6s و 6s بلس وكذلك ايفون 7 و ايفون 7 بلس والجيل الأول من هاتف iPhone SE فضلاً عن جهاز الايبود تاتش، لذا فقد يكون تحديث iOS 15.6 آخر تحديث لتلك الأجهزة إجمالاً.