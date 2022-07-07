لا يُمكن تجاهلها – كاميرا هاتف شاومي 12 إس ألترا تخطف الأنظار!

هاتف شاومي 12 إس ألترا – Xiaomi 12S Ultra هو الهاتف الرائد الجديد للعلامة التجارية الصينية خلال عام 2022 والذي تم الإعلان عنه مؤخراً في الصين.

يحتوي الهاتف على إعداد كاميرا لم يسبق له مثيل، وغني عن القول، فهو أفضل إعداد كاميرا رأيناه على الإطلاق حتى هذه اللحظة. تمتاز مصفوفة الكاميرا بمستشعر رئيسي Sony IMX989 قياس 1 بوصة وهو أكبر مستشعر تصوير لكاميرا الهواتف الذكية تم إنتاجه حتى الآن.

هذا كله وبالإضافة إلى عدسات شركة Lecia والعديد من أنماط ومرشحات الألوان الجديدة، لذا، فمن الطبيعي أن يحتوي الهاتف على جزيرة كاميرا ضخمة لكي تكون قادرة على استيعاب القدرات المتطورة الجديدة.

كاميرا هاتف شاومي 12 إس ألترا تخطف الأنظار

على ظهر الهاتف يوجد ثلاث مستشعرات، ولكن العدسة الرئيسية هي التي تخطف الأنظار لأن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام مستشعر بحجم 1 بوصة. وهو مستشعر ضخم جداً مقارنة بالمستشعرات الرئيسية على هواتف الشركات المنافسة، حتى وإن كنا نقصد بهذا هاتف iPhone 13 Pro Max.

ربما الشيء الوحيد الملفت للنظر في تصميم الهاتف هو نتوء الكاميرا الخلفية، وربما لن يحظى على إعجاب الكثير من المستخدمين، ولكن يبدو أن كل من شاومي و Lecia رأوا أنه لابد من هذا النتوء الضخم لكي يُمكن الاستفادة من المستشعر الرئيسي الأكبر حجماً.

ومع ذلك، بالرغم من نتوء الكاميرا البارز، إلا أن الهاتف قادر على الوقوف شامخاً بشكل مستقيم على حافته السفلية، وهو ما يظهر بوضوح في الصور التي شاركها أحد المستخدمين على موقع XDR.

المستشعر الرئيسي ليس الشيء الوحيد البارز في الهاتف، حيث يمتاز الهاتف بعدسة تيليفوتو للتقريب وعدسة فائقة الاتساع لالتقاط الصور العريضة. كلا العدستين هما عبارة عن مستشعرات بدقة 48 ميجابكسل، هذا وبالإضافة إلى قدرات Periscope للتقريب، وبفضل التعاون مع شركة Lecia الرائدة للتقنيات البصرية، فهناك العديد من أنماط وأوضاع ومرشحات التصوير المختلفة.

بجانب هاتف شاومي 12 إس ألترا، أعلنت الشركة أيضاً عن كل من شاومي 12 إس وشاومي 12 إس برو وكلاهما من فئة الهواتف الرائدة ويحتويان على معالج متطور من كوالكم ولكنهما لا يتشاركان نفس إعداد الكاميرا المتواجد على هاتف شاومي 12 أس ألترا.

الخبر الوحيد الصادم في كل هذا أنه من المحتمل ألا تصل هواتف سلسلة شاومي 12 إس الجديدة إلى السوق العالمية، بل ستكتفي الشركة بموطنها الرئيسي، وهذا يعني أننا مُضطرين على انتظار سلسلة شاومي 13 العام القادم.