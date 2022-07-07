أخبار صادمة – قد لا يتم إطلاق سلسلة شاومي 12 إس عالمياً!

أعلنت شركة شاومي بالأمس القريب عن ثلاثة هواتف جديدة ضمن سلسلة شاومي 12 إس ويعتبر هاتف شاومي 12 إس ألترا هو درة تاج الشركة والذي يحتوي على مستشعر بحجم 1 بوصة وعدسات Lecia.

كنا نتوقع أن يتم إطلاق هواتف سلسلة شاومي 12 إس عالمياً، ولكن بناءً على بعض المعلومات الجديدة، فللأسف، قد لا يتم إطلاق هذه السلسلة في السوق العالمية.

قد لا يتم إطلاق سلسلة شاومي 12 إس عالمياً

بناءً على تقرير موقع Engadget نقلاً عن تغريدة على موقع تويتر، فمن المحتمل ألا يتم إطلاق سلسلة شاومي 12 إس عالمياً، وإنما ستكتفي الشركة الصينية بموطنها الرئيسي.

خلال تصريح شركة شاومي: ” سيكون لشراكتنا الاستراتيجية في تكنولوجيا التصوير تأثير على المدى الطويل خارج نطاق هذه السلسلة، في أسواق شاومي الدولية”.

إذا كانت هذه المعلومات صحيحة، فهذا يعني أنه لم يتم إطلاق أي من هواتف سلسلة شاومي 12 إس في السوق العالمية، وهو أمر محبط جداً.

تحتوي هواتف السلسلة على مواصفات ممتازة، ولكن عندما يتعلق الأمر بهاتف شاومي 12 إس ألترا، فهو على وجه التحديد يمتاز بإعداد تصوير مذهل.

حيث استعانت شاومي بمستشعر شركة Sony الجديد IMX989 قياس 1 بوصة وهو أكبر مستشعر تم تصميمه لكاميرا الهواتف الذكية على الإطلاق.

بناءً على ما صرحت به شاومي، فمن المؤكد أن هذه الكاميرا ستكون قادرة على التقاط صور احترافية بدقة عالية الجودة، لذا، من المخيب للآمال ألا يتم إطلاقها على مستوى العالم، هذا إذا افترضنا أن هذه المعلومات دقيقة.

ماذا يعني كل هذا

للأسف الشديد، إذا كانت هذه المعلومات تعني أي شيء فهي تعني شيء واحد في غاية الأهمية وهو إذا كنت تتمنى الحصول على هذه الكاميرا الجديدة فسيتعين عليك انتظار سلسلة شاومي 13 – Xiaomi 13.

الأمر غريب بعض الشيء، فعلى الرغم من أن شاومي استضافت الحدث في الصين باللغة الإنجليزية بحيث يكون من السهل على جميع المستخدمين من جميع أنحاء العالم متابعته، إلا أنها تقرر في النهاية عدم إطلاق الهواتف في السوق العالمية.

ربما الغرض الأساسي من وراء استضافة الحدث باللغة الإنجليزية هو أن الشركة أرادت أن يعلم الوسط التقني بأكمله ما أعلنت عنه الشركة، وبالفعل شهد الحدث إعلان مهم جداً، بالنظر إلى الشراكة الجديدة مع شركة Lecia.