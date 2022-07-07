تحديث iOS 16 – ما هو وضع قفل الأمان Lockdown Mode الجديد؟

مع الإصدار التجريبي الثالث لـ تحديث iOS 16 ، كشفت ابل عن ميزة أمنية مهمة للغاية باسم وضع القفل Lockdown Mode ستتوفر على هواتف الايفون بجانب أجهزة ماك والايباد للحماية من الهجمات الإلكترونية ومحاولات التجسس والاختراق.

وضع قفل الأمان الجديد Lockdown Mode من شأنه أن يعزز دفاعات أجهزة ابل ويرفع مستويات الحماية والأمان إلى أقصى درجة ممكنة.

يأتي ذلك بعد استهداف هواتف الايفون على مدار السنوات الأخيرة بهجمات سيبرانية معقدة وتحديداً عبر برمجية بيجاسوس الخبيثة التي تطورها شركة NSO Group الإسرائيلية وتبيعها للجهات الحكومية والاستخباراتية للتجسس على الشخصيات النافذة.

ابل تقول أن وضع القفل Lockdown Mode هو الأول من نوعه، وهو وضع يوفر درجة عالية من الحماية، وقد تم تطويره خصيصاً من أجل فئة محدودة من المستخدمين الذين يظنون أنه قد يتم استهدافهم ببرمجيات خبيثة عالية التعقيد كبرمجية بيجاسوس.

كيف يعمل وضع قفل الأمان Lockdown Mode في تحديث iOS 16 ؟

وضع قفل الأمان Lockdown Mode سوف يرفع مستويات الأمان في الجهاز لكنه على الجانب الآخر سوف يحد الكثير من وظائف وقدرات الجهاز. وعند تفعيل هذا الوضع سوف يحدث الآتي:

تطبيق الرسائل : سيتم حجب كافة المرفقات ماعدا الصور، ومزايا أخرى مثل استعراض الروابط سيتم تعطيلها.

: سيتم حجب كافة المرفقات ماعدا الصور، ومزايا أخرى مثل استعراض الروابط سيتم تعطيلها. تصفح الإنترنت : بعض تعليمات جافاسكريبت سوف يتم تعطيلها إلا إذا أراد المستخدم تفعيلها واستثنائها بنفسه.

: بعض تعليمات جافاسكريبت سوف يتم تعطيلها إلا إذا أراد المستخدم تفعيلها واستثنائها بنفسه. فيس تايم: سيتم حجب كافة المكالمات الواردة من جهات اتصال لم تقم بالاتصال بها في وقت سابق.

سيتم حجب كافة المكالمات الواردة من جهات اتصال لم تقم بالاتصال بها في وقت سابق. الألبومات المشتركة : سيتم تعطيل هذه الميزة في تطبيق الصور، كما سيتم حجب كافة دعوات الانضمام إلى الألبومات المشتركة.

: سيتم تعطيل هذه الميزة في تطبيق الصور، كما سيتم حجب كافة دعوات الانضمام إلى الألبومات المشتركة. أي اتصال غريب مع جهاز حاسوب أو إكسسوار سوف يتم تعطيله عندما يكون الايفون مقفلاً.

بعد إطلاق تحديث iOS 16 للايفون أو iPadOS 16 للايباد، سوف يمكن تفعيل وضع Lockdown Mode بالذهاب إلى الإعدادات Settings > الخصوصية والأمان Privacy & Security > وضع القفل Lockdown Mode > تفعيل وإعادة التشغيل Turn on and Restart.