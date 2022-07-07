بالتعاون مع جوجل – سامسونج تستعد لطرح تحديث One UI Watch 4.5 لساعاتها الذكية!

بفضل تسريب Evan Bliss على حسابه على موقع تويتر، الآن لدينا فكرة عما سيبدو عليه نظام Wear OS 3.5/One UI Watch 4.5 القادم قريباً.

الصور التي شاركها المُسرب تُظهر عدداً من التغييرات على تصميم الواجهة التي تختبرها كل من سامسونج وجوجل ومن الواضح أنها تشتمل على بعض العناصر المفيدة.

One UI Watch 4.5 قادم قريباً بمجموعة من الميزات المفيدة

للأسف الشديد، لا نعلم ما هو موعد إصدار البرنامج الجديد، ولكن بناءً على تسريب Bliss، فمن الواضح أننا أصبحنا قريبين جداً من رؤيته على ساعات سامسونج الذكية الرائدة.

التسريب تضمن 10 صور فقط، مما يعني أننا غير قادرين على تحديد الميزات الكاملة التي سيشملها النظام، ومن المحتمل أيضاً أن يكون هناك بعض التغييرات التي تطرأ على البرنامج في اللحظات الأخيرة. ولكن بالرغم من ذلك، يمكنك توقع شكل ومظهر التصميم الجديد الذي يبدو وكأنه تصميم جذاب للعين ومثير للاهتمام.

بغض النظر عن الجماليات والمظهر العام للتصميم، فمن المؤكد أن يأتي الإصدار الجديد من البرنامج مُحمل بعدد لا حصل له من الميزات المفيدة التي تعزز من تجربة المستخدم وتجعل البرنامج أكثر تفاعلية بشكل أفضل.

بالتأكيد قد يعتبر بعض المستخدمين التغييرات الجديدة ما هي إلا مجرد تحسينات على المظهر العام للبرنامج وأنها دون أي مغزى حقيقي لتحسين تجربة الاستخدام، ولكن ما يغفل عنه البعض هو أنه من المؤكد أن يكون هناك بغض التحسينات التي تجعل استخدام الساعة يبدو أسهل من أي وقت مضى.

مجموعة من الصور التي شاركها المُسرب توضح أن البرنامج الجديد سيسمح للمستخدم بإمكانية اختيار بطاقة SIM التي يريدها من أجل إجراء المكالمات الصوتية، وهذا بالطبع مع افتراض أن الساعة متصلة بهاتف يدعم بطاقتي SIM ويحتوي بالفعل على شريحتي SIM.

بعض الصور الأخرى تستعرض المزيد من خصائص وإمكانيات الوصول. فعلى سبيل المثال سيكون متاح للمستخدم خيار إضافة اختصار إمكانية الوصول لإجراء الضغط المزدوج في قائمة التخصيص.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك بعض الخيارات والميزات الجديدة التي تلعب دور مؤثر من أجل تصحيح الألوان وتحسين الرؤية في ظروف الإضاءة الساطعة وتحت أشعة الشمس المباشرة.

فعلى سبيل المثال، إذا كنت تواجه مشكلة في تحديد الألوان على ساعة جالكسي ووتش 4 في أوقات محددة أو في ظروف إضاءة معينة، فمن المتوقع أن تتمكن من رؤيتها بشكل أفضل من إصدار البرنامج الجديد.