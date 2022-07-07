منصة ابل TV Plus – نمو ملحوظ أمام المنافسين!

أطلقت ابل منصة البث التلفزيوني Apple TV Plus نهاية عام 2019 الماضي وسط منافسة شرسة مع منصات عملاقة في هذا المجال مثل نتفلكس و HBO و Hulu وغيرها من المنصات الشهيرة إلا أن منصة ابل تشهد نمواً الفترة تلو الأخرى أمام أولئك المنافسين.

وفقاً لما ذكره موقع JustWatch فإن نسبة ابل من أعداد مشتركي خدمات البث التلفزيوني داخل الولايات المتحدة الأمريكية زادت بنسبة 2% منذ بداية عام 2022 الجاري لتصل النسبة الإجمالية إلى 6% بحلول نهاية منتصف العام الجاري.

هذه الزيادة أتت من انتقال المشتركين من المنصات المنافسة على الأغلب وفي مقدمتها نتفلكس. بحسب بيانات JustWatch، فأن منصتي HBO Max و Apple TV Plus هما المنصتان الأكثر نمواً حتى الآن في عام 2022.

ابل حتى الآن لا توفر أي بيانات رقمية حول أعداد المشتركين في خدمتها للبث التلفزيوني، كما لا تقوم بالتعليق على أي بيانات من جهات مستقلة كالمذكورة آنفاً.

ابل تمتلك مجموعة من الأعمال الدرامية والعروض التلفزيونية ذات الجودة العالية استطاعت جذب انتباه الجمهور مثل فيلم CODA الحائز على جائزة الأوسكار لعام 2022، ومجموعة أخرى من العروض المميزة مثل Severance و Ted Lasso و The Morning Show وغيرهم. هذا أمر جيد بالنسبة لآبل، وخاصةً أنها بالأساس شركة تقنية وليست مختصة بالإنتاج التلفزيوني.

نتفلكس تتراجع!

الملاحظ بوضوح أن حصة نتفلكس تتراجع خلال الفترات الأخيرة على إثر المنافسة مع المنصات الأخرى حيث فقدت نتفلكس 2% من مشتركيها داخل الولايات المتحدة الأمريكية خلال الربع الثاني من عام 2022، وصب ذلك التراجع في صالح المنصات الأخرى مثل Disney+ و HBO Max و Apple TV Plus حيث زادت حصة كل منها بنسبة 1% خلال نفس الربع.

عند شراء جهاز جديد من ابل يمكنك الحصول على اشتراك مجاني في خدمة Apple TV Plus لمدة 3 أشهر، أو شهر مجاني عند الاشتراك لأول مرة من أي جهاز.