قريباً – انستقرام يحول جميع مقاطع الفيديو إلى ريلز!

انستقرام يريد تحويل جميع منشورات المستخدمين على المنصة إلى ريلز “Reels” حيث تختبر الشركة هذه الميزة الجديدة من أجل إعطاء الفرصة لمقاطع الفيديو أن تصل إلى نسبة أكبر من الجمهور.

أكد مطورو المنصة المملوكة من قِبل شركة ميتا أنهم يختبرون هذه الميزة لموقع TechCrunch. وقال المتحدث باسم الشركة عبر رسالة البريد الإلكتروني: “نحن نختبر هذه الميزة كجزء من جهود المنصة من أجل تحسين وتبسيط تجربة الفيديو على انستقرام“.

لم تتطرق الشركة للحديث عن كيفية حدوث ذلك، ولكن مستشار وسائل التواصل الاجتماعي، Matt Navarra، شارك لقطة شاشة على حسابه الرسمي على موقع تويتر تُظهر لمحة سريعة عن طريقة عمل الميزة الجديدة.

من خلال الإشعار الجديد داخل التطبيق الذي يقول “Video posts are now shared as Reels” يعني أنه سيتم تحويل جميع مقاطع الفيديو إلى ريلز.

كيف سيستفيد المستخدم من وراء هذا التغيير؟ حسناً، أولاً سيصبح المستخدم قادر على استخدام أدوات التحرير الخاصة بالريلز من أجل تحسين الفيديو الخاص به. أيضاً سيكون متاحاً إمكانية استخدام الموسيقى والمؤثرات الأخرى من أجل إضافة لمسة نهائية أكثر احترافية على مقاطع الفيديو.

فإذا كان حسابك على منصة انستقرام حساب عام، فمن المؤكد خاصية تحويل الفيديو إلى ريلز سيساهم بشكل كبير وفعال في تحسين وزيادة عدد المشاركين والتفاعلات على المنشورات الخاصة بك. بهذا الشكل، ستظهر منشوراتك لكل من جمهور انستقرام والفيسبوك.

أيضاً سيتمكن أي شخص من اكتشاف الفيديوهات الخاصة بك واستخدام صوتها الأصلي من أجل تحويلها إلى ريلز. ولكن وجب التنويه على نقطة غاية في الأهمية وهي أنه إذا كان حسابك “حساب خاص” فلن تظهر منشوراتك إلا لمتابعيك فقط.

علاوة على ذلك، سيتمكن المستخدمين من إنشاء ريمكس لملف الريلز الخاص بك وتنزيله بسهولة شديدة. ولكن إذا كانت هذه الميزة تشكل أي مصدر قلق بالنسبة لك، فلا يزال بإمكانك إيقاف تشغيل خاصية “المزج” من إعدادات التطبيق. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك ضبط هذا الإعداد لكل ريلز بشكل فردي.

في الوقت الحالي، تختبر منصة انستقرام الميزة الجديدة مع عدد محدد من المستخدمين في جميع أنحاء العالم قبل أن يتم طرحها لجميع المستخدمين على نطاق واسع. في نفس الوقت، لا نعلم مما إذا كانت هذه الميزة قابلة للتطبيق على جميع الحسابات أم سيكون هناك بعض القيود المفروضة عليها من قِبل الشركة.