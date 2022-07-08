جهاز ايباد ميني 6 – مشكلة في الشحن بعد تحديث iPadOS 15.5

جهاز ايباد ميني 6 ظهرت به مشكلة في الشحن بعد التحديث إلى iPadOS 15.5 وابل حالياً تحقق في الأمر وفقاً لمذكرة داخلية تم تسريبها على الإنترنت.

في المذكرة الداخلية التي أرسلتها ابل إلى مراكز الصيانة وموظفي الدعم الفني أكدت ابل أن المشكلة بالكامل متعلقة بنظام التشغيل وتحديداً تحديث iPadOS 15.5 وليس لعيبٍ في مكونات الجهاز.

ابل وجهت فنيي الصيانة وموظفي الدعم الفني بنصح المستخدمين بإعادة تشغيل الجهاز كحل مؤقت للمشكلة، فقد يستعيد جهاز ايباد ميني 6 المتضرر بعدها قدرته على الشحن من جديد، بينما تستمر ابل في التحقيق الداخلي الخاص بها لمعرفة سبب المشكلة على وجه التحديد.

عدد من مستخدمي جهاز ايباد ميني 6 كانوا قد اشتكوا مراراً على منتدى ابل الرسمي وعلى شبكات التواصل الاجتماعي من توقف شحن الجهاز بشكل متكرر وعدم قدرتهم على إتمام شحن الجهاز.

ابل في مذكرتها شددت على ضرورة عدم القيام يأية إصلاحات في الجهاز مثل استبدال البطارية لأنها مشكلة في النظام بالأساس.

حالياً، تعمل ابل على تحديث iPadOS 15.6 التجريبي ومن المتوقع إطلاقه قريباً. قد يعمل هذا التحديث على حل المشكلة في المستقبل القريب.