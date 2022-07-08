أفضل من أي جالكسي نوت – مبيعات هاتف جالكسي إس 22 ألترا تحقق أرقام قياسية!

يبدو أن قرار شركة سامسونج بإيقاف سلسلة جالكسي نوت – Galaxy Note ودمجها مع نموذج Ultra في سلسلة جالكسي S الرئيسية كان قرارًا مدروساً بشكل صحيح.

يؤكد المُسرب الشهير Ice Universe أن الشركة الكورية تجني فوائد هذا القرار في الوقت الحالي، حيث أكد على أن الشركة تمكنت من بيع هاتف جالكسي إس 22 ألترا بشكل أفضل من أي هاتف جالكسي نوت على الإطلاق.

بناءً على الإحصائية المنشورة على موقع Weibo الصيني، فلقد تمكنت الشركة من بيع 10.9 مليون وحدة من نموذج هاتف جالكسي إس 22 ألترا. وأقرب هاتف له في هذه الإحصائية هو هاتف جالكسي نوت 8 الذي جاء بعد كارثة جالكسي نوت 7 وقد تم بيع 10.3 مليون وحدة منه في عام 2017.

إذا كانت هذه الإحصائية تشير إلى أي شيء فهي تشير إلى شيء واحد غاية في الأهمية وهو أنه من الواضح أن سامسونج كانت تفقد قاعدة مستخدميها مع هاتف جالكسي نوت شيئاً فشيئاً، والدليل على ذلك هي حصيلة مبيعات هواتف جالكسي نوت في السنوات الماضية.

فحتى ومع احتواء الهاتف على قلم S-Pen إلا أن الشركة لم تكن قادرة على بيع سوى 7.5 مليون وحدة من هاتف جالكسي نوت 20، وربما هذا هو السبب الذي دفع الشركة للتخلص من السلسلة وإنهاؤها ودمج قلم S-Pen مع هاتف جالكسي إس 21 ألترا.

الجانب السلبي الوحيد في هاتف جالكسي إس 21 ألترا أنه لم يكن يحتوي على صومعة خاصة للاحتفاظ بقلم S-Pen أثناء عدم استخدامه، ولكن لم يكن هذا هو الحال مع هاتف جالكسي إس 22 ألترا وتم التعامل مع هذه المشكلة بشكل مناسب.

يمكنك القول أن سامسونج استطاعت اللعب بطريقة احترافية وبأسلوب ذكي خلال عام 2022 عندما قررت تدشين صومعة خاصة بالقلم مع هاتف جالكسي إس 22 ألترا، وأصبح الفرق الوحيد بينه وبين هواتف جالكسي نوت الماضية أنه يفتقد لمجرد اسم علامة نوت التجارية.

لحسن الحظ أن المستخدمين والمحبين للسلسلة أدركوا أن الاسم لا يعني أي شيء بالنسبة لهم، واتخذوا قرارهم بشراء هاتف جالكسي إس 22 ألترا على أي حال، على الرغم من تكلفته المرتفعة، ولكن من الواضح أنه لم يخيب ظنهم به.

باعت سامسونج حوالي 11 مليون وحدة من الهاتف حتى هذه اللحظة، وعلى الأرجح ستكون الشركة قادرة على زيادة حصتها مع هاتف جالكسي إس 23 ألترا عندما يحين موعد إطلاق سلسلة هواتفها الرئيسية التالية في مطلع عام 2023.

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