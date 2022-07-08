كيفية المحافظة على بطارية الايفون من التلف؟

هناك في داخل كل هاتف ايفون – وأي هاتف ذكي عموماً – بطارية تُمده بالطاقة اللازمة للعمل، وهي تعمل بتقنية الليثيوم الأيون ولها عمر افتراضي محدد، وهناك بعض النصائح الواجب عليك اتباعها والأخطاء التي عليك تجنبها لإطالة العمر الافتراضي للبطارية والحصول على أفضل أداء لأطول فترة ممكنة.

تجنب الحرارة .. الحرارة عدو البطارية!

الحراراة الزائدة سواء من الجهاز نفسه أو تعريض الجهاز للحرارة في البيئة المحيطة (كالتعرض المباشر لأشعة الشمس) هي أقوى عامل في إضعاف البطارية وإتلافها بسرعة. درجة الحرارة المثالية التي ممكن أن يعمل فيها الايفون تتراوح بين 0° إلى 35° درجة مئوية، أقل من ذلك قد يتأثر أداء البطارية لكن سرعان ما تعود لوضعها الطبيعي في درجات الحراراة الطبيعية.

الحراراة العالية ما فوق 35° درجة مئوية ولفترات زمنية طويلة تؤدي إلى تراجع أداء البطارية ونقص العمر الافتراضي الخاص بها. حاول بقدر الإمكان عدم تعريض الايفون لحرارة عالية، وإذا كان الهاتف نفسه ترتفع حرارته مع الأداء فحاول حل تلك المشكلة بتحديث نظام التشغيل إلى آخر إصدار متاح للجهاز.

لا تجعل البطارية تنفذ!

عند شحن بطارية الايفون – وبطارية أي هاتف عموماً – لا تجعل البطارية تفقد كل شحنها وتصل إلى 0% ثم تعاود شحنها من جديد، الأفضل شحن البطارية عندما تقل نسبة الشحن عن 20%. إذا كنت لا تملك شاحن أو لا يوجد مصدر للتيار الكهربي يمكنك الاعتماد على “باوربانك” لإعادة شحن البطارية كلما احتجت ذلك.

احذر الشحن الزائد

أحد أيضاً من من العوامل المهمة في المحافظة على بطارية الايفون هو تجنب الشحن الزائد بحيث لا تترك الهاتف على الشاحن لفترات طويلة ولا تنتظر أصلاً حتى وصول نسبة الشحن إلى 100% في كل مرة تقوم فيها بشحنه. يمكن الاكتفاء بشحن البطارية في حدود 90% في كل مرة عند الشحن.

تفعيل ميزة “شحن البطارية المحسن”

هي ميزة موجودة في نظام iOS تستخدم تقنيات التعلم الآلي لفهم طريقة وروتين الشحن الذي تقوم به، مثلاً أنت تقوم بشحن هاتفك كل يوم ليلاً عند الذهاب إلى النوم سوف يسجل الهاتف هذه العادة ويقوم تلقائياً بمنع الشحن بعد نسبة 80% ثم يستأنف الشحن خلال الساعة الأخيرة التي تعتاد الاستيقاظ فيها ونزع الهاتف من الشاحن.

أهمية ذلك هو منع الشحن الزائد للبطارية الذي يقلل العمر الافتراضي للبطارية بمرور الوقت وينقص من كفاءتها علماً بأن تلك الخاصية لا تعمل إلا عندما يتوقع النظام أن الهاتف سوف يتم تركه في الشحن لفترة طويلة استناداً إلى روتين الشحن الخاص بك.

تستطيع تفعيل الميزة من خلال الذهاب إلى الإعدادات Settings > البطارية Battery > صحة البطارية Battery Health > ثم تفعيل خيار شحن البطارية المحسن Optimized Battery Charging. قد تكون تلك الميزة مفعلة بشكل افتراضي.

مع الاهتمام بالبطارية، سوف تستمر البطارية في إعطائك أداءً قوياً لمدة تتراوح بين 18 إلى 24 شهراً قبل أن تتراجع صحة البطارية إلى دون الـ 80%. وعندما يحين ذلك الوقت لاستبدال البطارية بأخرى جديدة فآبل تتيح ذلك في مقابل ليس كبيراً.