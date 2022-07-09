الميزة التي انتظرناها كثيراً – واتس اب قد يسمح قريباً بإخفاء حالة المستخدم

بناءً على تقرير الأشخاص المطلعين على تطبيق واتس اب في مدونة WABetaInfo فمن المحتمل أن يسمح تطبيق واتس اب قريباً بإخفاء حالة الاتصال بالإنترنت.

الميزة الجديدة بديهية للغاية إذ أنها ستكون جزءاً من وظيفة “آخر ظهور” – “Last Seen” المدمجة في التطبيق. بهذا الشكل سيكون متاح للمستخدم إمكانية إعداد وتكوين آخر ظهور بشكل مخصص، مما يعني أنك ستكون قادراً على إخفاء حالة الاتصال للجميع أو عن أشخاص بعينهم عندما تكون متصلاً بالإنترنت.

في الوقت الحالي، يتيح لك تطبيق واتس اب الاختيار من بين أربعة اختيارات مختلفة لوظيفة “آخر ظهور” والتي تشتمل على الجميع، لا أحد، جهات الاتصال الخاصة بي، وجهات الاتصال الخاصة بي باستثناء.

الخيار الأخير الذي تم إضافته مؤخراً يتيح لك القدرة على إخفاء حالة الاتصال من جهات اتصال محددة. أما الميزة الجديدة التي يعمل عليها مطورو واتس اب في الوقت الحالي سوف تتيح لك إمكانية تكوين حالة الاتصال الخاصة بك بشكل أفضل. في الوقت الحالي، يُمكن للجميع معرفة ما إذا كنت متصلاً بالإنترنت أم لا.

من المعروف أن ميزة إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت هي واحدة من أهم الميزات المطلوبة لدى مستخدمي واتس اب. فهناك أسباب عديدة تجعلنا في أمس الحاجة لهذه الميزة، ولكن جميعها تتمحور حول محور واحد وهو الحد من الإزعاج.

خلال العام الماضي، طرح تطبيق واتس اب ميزة إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت عن المستخدمين المجهولين الذين لم تجري معهم أي محادثات سابقة. ومع ذلك، فهي لم تكن كافية للتخلص من إزعاج بعض الأصدقاء وجهات الاتصال.

يبدو أن شركة ميتا تستمتع جيداً لآراء مستخدمي تطبيق المحادثات الأشهر على مستوى العالم وتعمل بالفعل على تلبية مطلبهم وستوفر أداة تسمح لهم بإخفاء حالة الاتصال بالإنترنت. ومن المؤكد أن هذه الميزة ستكون متاحة على كل من أندرويد و iOS وحتى عميل الويب على سطح المكتب.

لسوء الحظ، لا نعلم متى ستصل هذه الميزة إلينا، ولكن من المحتمل في أي وقت خلال الفترة القادمة. سنحاول أن نبقيكم على إطلاع بأي جديد حول هذه الميزة.