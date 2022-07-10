بجانب ترجمة صفحات الويب – سيسمح جوجل كروم قريباً بترجمة النصوص أيضاً!

قد يتيح تطبيق جوجل كروم قريباً ترجمة أجزاء محددة من صفحات الويب، بمعنى أن تكون قادراً على تحديد أي نص في الصفحة وترجمته إلى لغتك المفضلة. في الوقت الحالي يدعم تطبيق جوجل كروم من خلال إضافة الترجمة المدمجة ترجمة الصفحات بالكامل.

هذه هي ليست المرة الأولى التي نسمع فيها عن هذه الإمكانية إذ تم رصد جوجل وهي تعمل على ميزة “الترجمة الجزئية” لأول مرة في شهر مارس الماضي. ويبدو أن الشركة أحرزت تقدم ملحوظ مع الميزة وبدأت بالفعل في اختبارها.

لقد اكتشف إحدى مستخدمي بوابة Reddit الميزة الجديدة مدعومة على إصدار Canary من متصفح الويب، ولكنها لا تعمل بكامل طاقتها حتى الآن.

ومن خلال تدوينة هذا الشخص، سيكون مسموح للمستخدم استخدام زر المربع متعدد الاستخدامات (البحث / العنوان) من أجل تحديد أي نص في الصفحة وترجمته إلى اللغات الأخرى.

ولكن لن يكون الأمر مقتصراً على زر المربع فقط، إذ أنه من المحتمل أن يكون متاح خيار آخر من خلال تحديد النص بزر فأرة الماوس الأيسر ثم النقر على زر “كليك يمين” من أجل اختيار “الترجمة إلى”.

في الوقت الحالي تحتوي واجهة المستخدم على الفقاعة التي تتيح إمكانية ترجمة الصفحة بأكملها. ولكن ميزة الترجمة الجزئية لا تعمل حالياً على متصفح جوجل كروم.

على الرغم من وجود أزرار منبثقة تفيد بإمكانية الترجمة إلا إنها غير قادرة على ترجمة النصوص بشكل جزئي، مما يعني أن الميزة لم تصل بكامل طاقتها بعد إلى متصفح الويب.

حالياً، تعمل ميزة ترجمة صفحات الويب بالكامل بشكل لائق وهي وسيلة رائعة لمساعدة المستخدمين على ترجمة الصفحات الأجنبية إلى لغاتهم الإقليمية أو اللغة المفضلة التي يرغبون بها وكل هذا بنقرة زر واحدة.

ولكن المشكلة في هذه الميزة أنه من الممكن أن يكون هناك أجزاء محددة بداخل الصفحة لا تحتاج إلى ترجمة، ولذلك تحاول جوجل العمل مع هذه المشكلة من خلال إتاحة إمكانية ترجمة أجزاء محددة من الصفحة دون الاضطرار على ترجمة الصفحة بكاملها.

بالرغم من شهرة متصفح جوجل كروم وكونه المتصفح الافتراضي المثبت مُسبقاً على جميع هواتف الأندرويد إلا أنه يفتقد إلى ميزة الترجمة الجزئية التي توافرت بالفعل على بعض المتصفحات المنافسة.