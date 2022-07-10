شاومي تطرح منشور يؤكد على قدوم هاتف شاومي 12 لايت قريباً!

أطلقت شاومي مؤخراً سلسلة شاومي 12 إس في الصين وتألفت السلسلة من ثلاثة هواتف جديدة وجميعها تحتوي على معالج كوالكم الرائد Snapdragon 8+ Gen1 SoC على الرغم من تأكيد الشركة أنه من المقرر أن يكون هناك نماذج أخرى من الهواتف تعمل بمعالج Dimensity 9000 SoC ومن المحتمل أن تكون هذه النماذج أرخص سعراً من نماذج كوالكم.

بناءً على المنشور الذي نشرته الشركة على حسابها الرسمي على موقع تويتر فإن هاتف شاومي 12 لايت قادم خلال وقت قريب جداً ولكن لم تذكر الشركة موعد الإعلان عن الهاتف بشكل محدد.

مواصفات هاتف شاومي 12 لايت المحتملة

على الرغم من عدم تأكيد الشركة على أي شيء من مواصفات الهاتف ولكن يُقال أن الهاتف يمتاز بشاشة AMOLED قياس 6.55 بوصة بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz مع كثافة بكسل تبلغ 402 بكسل ودعم مرئيات +HDR10 وشهادة Dolby Vision.

سيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج كوالكم متوسط المدى Snapdragon 778G SoC مقترناً بذاكرة وصول عشوائية بسعة 8 جيجابايت رام ووحدة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت دون وجود تأكيد على احتواء الهاتف على فتحة لقارئ بطاقات الذاكرة الخارجية.

سيحتوي الهاتف على بطارية سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 67 وات ولكن لن يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي أو الشحن العكس.

بالنسبة لقدرات التصوير الفوتوغرافي فسوف يمتاز الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل مدعومة بنظام التثبيت البصري OIS مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل.

لا نعرف ما هي دقة الكاميرا الأمامية ولكن غالباً ستكون عبارة عن مستشعر بدقة 16 ميجابكسل وسيعمل الهاتف بواجهة MIUI 13 المستندة على نظام أندرويد 12.

مؤخراً قامت بعض متاجر البيع بالتجزئة في أوروبا بإدراج هاتف شاومي 12 لايت في قوائم الطلب المُسبق ويبدو أن نموذج 8/128 جيجابايت يبلغ سعره 500$ يورو تقريباً.