تطبيقات الأسبوع للاندرويد – تطبيقات هامة لن تتوقف عن استخدامها بشكل يومي!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم.

تطبيق سورة

كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد عليكم أعاد الله عليكم الأيام بالخير واليمن والبركات. نعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لقراءة القرآن الكريم والتقرب من الله والمداومة على الطاعات وذكر الله وفعل الخيرات. تطبيق سورة سيساعدكم كثيراً في فعل كل ذلك حيث يحتوي التطبيق على تفاسير آيات القرآن الكريم ويمكنك تحديد الكلمة أو الآية أو الصفحة أو السورة للوصول السريع.

باختصار شديد ستجد تفاسير مصطلحات ومعاني أي آية قرآنية بسهولة شديدة. أيضاً ستجد العديد من القراء المتميزين للاستماع إليهم حسب رغبتك. الميزة الفريدة للغاية أن التطبيق يتيح لك كتابة ملاحظات وفوائد على آيات قرآنية محددة لكي تتذكرها في أي وقت لاحق.

السعر : مجاني

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Calendar Notification

تطبيق Calendar Notification من التطبيقات الجديدة على متجر جوجل بلاي وهو تطبيق مهم في الوقت الحالي خاصة بعدما تخلصنا من شيئاً ما من جائحة كورونا وعدنا مرة ثانية للعمل بكامل طاقتنا. هذه التطبيق سيساعدك على تنظيم أعمالك بشكل مثالي. التطبيق سهل الاستخدام وموثوق ومجاني وبدلاً من أن تهتم بتذكير نفسك بالمهام المطلوبة منك كل حين والآخر سيتهم هذا التطبيق بالنيابة عنك بتذكيرك بجميع المهام في مواعيدها المحددة.

السعر : مجاني

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PhotoTune

باستخدام تطبيق PhotoTune ستكون قادراً على تحويل صورتك القديمة والباهتة إلى صورة عالية الجودة بتفاصيل حادة وواضحة ومتناهية الدقة. التطبيق يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تعزيز وجودة الصور المشوهة أو التي تحتوي على نسبة عالية من التشويش وما إلى ذلك.

يمكنك تحسين الصور بمقدار 2x أو 4x أو حتى 8x للحصول على صور عالية الدقة. ستجد بداخل التطبيق العديد من الأدوات التي تتيح لك تحسين وتجميل صورك بنقرة واحدة. التطبيق مجاني خلال الوقت الحالي وننصحكم بتجربته على الفور.

السعر : مجاني

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Duolingo ABC

تطبيق Duolingo ABC هو واحد آخر من التطبيقات التي شهدت نمو سريع في قاعدة مستخدميه أثناء الجائحة عندما كان الناس يحاولون البحث عن شيء مهم لاستثمار أوقاتهم فيه وتعلم شيء جديد. التطبيق يستهدف الأطفال فقط ولكن أي شخص يستطيع الاعتماد عليه لتعلم كيفية نطق وقراءة اللغة الإنجليزية بشكل صحيح. فإذا كان لديك أطفال فضوليين مولعين بالتكنولوجيا ولا يتوقفون عن استخدام هاتفك فيمكنك الاستفادة من هذا التطبيق في تعليمهم شيء ينفعهم.

السعر : مجاني

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Glimesh

تطبيق Glimesh عبارة عن منصة بث عبر الإنترنت ويُقال أنها من تصميم مجموعة من المطورين من هواة الألعاب وهي تستهدف جمهور اللاعبين. يعتبر التطبيق بمثابة منافس لمنصة Twitch ولكنها بمفهوم ومنظور جديد. المنصة مجانية ومفتوحة المصدر وشاملة وتستهدف مجتمع لاعبي الرياضات الإلكترونية.

السعر : مجاني

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888Sport App

في الماضي كان على عشاق الرياضات الإلكترونية تنزيل تطبيق 888Sport App من المتاجر الخارجية ولكن لم يعد هذا هو الحال الآن، يمكنكم تنزيل التطبيق مباشرةً من متجر جوجل بلاي. يتيح لك التطبيق بث جلسات اللعب الخاصة بك ويُقال أنه منبع لعشاق المراهنات.

السعر : مجاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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KMINT

مع ازدهار مجتمع العملات المشفرة و NFTs أدى ذلك إلى نمو وخلق مجتمع جديد من المستخدمين و KMINT عبارة عن محفظة للعملات المشفرة بمثابة حل مثالي للمبتدئين. يتيح لك التطبيق عرض الأصول الخاصة بك وتسوق NFTs والقيام بأي شيء له صلة بالعملات المشفرة.

السعر : مجاني

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SuperNotes

تطبيق SuperNotes هو واحد من التطبيقات الجديدة التي تساعدك على تدوين وتنظيم ملاحظاتك الهامة وأفكارك جميعها. التصميم الخاص بالتطبيق يشبه إلى حد ما تطبيق Google Keep ولكن طريقة عمل التطبيق مختلفة تماماً. يتيح لك التطبيق تصدير ملاحظاتك على هيئة ملفات بتنسيق PDF وهو تطبيق مثالي للعمل المنزلي والمهني ويتيح لك تدوين كل شيء بداءً من التقارير وحتى قوائم التسوق. فإذا كنت تواجه صعوبة في تذكر الأشياء فسيكون هذا التطبيق رفيق مثالي لك.

السعر : مجاني

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MusicPro

قد تعتقد أن تطبيق MusicPro مشغل موسيقى ولكن في الواقع هو ليس كذلك. هذا التطبيق يتيح لك القدرة على مزج الأغاني وتحرير الموسيقى بشكل احترافي. الجانب السلبي الوحيد أنه متوافق فقط مع هواتف شركة Sony. أيضاً يدعي المطورون أن التطبيق قادر على تشغيل يوتيوب في الخلفية.

السعر : مجاني