روسيا – أعلنت الدكتورة تاتيانا شابوفالينكو، أن وظيفة الصمامات الموجودة في الأوردة هي ضخ الدم من القدم إلى القلب، أي هي الأوعية الدموية الوحيدة التي تحرك الدم عكس الجاذبية.

وتضيف، أن حركة الدم تكون من الأسفل إلى الأعلى، وعندما يحصل تغير في جدران الأوردة والصمام ينحني نحو الأسفل، يمكن أن يسبب حركة الدم بالاتجاه المعاكس. ما يؤدي إلى انتفاخ الأوردة، ويشعر الشخص بالثقل وعدم الراحة في أطرافه السفلى خاصة في النصف الثاني من النهار.

ويقترح الأطباء الطرق التالية لمنع ظهور الدوالي:

– التغذية الصحيحة

وفقا للدكتور فاسيلي كوتشيتكوف، يعتبر الوزن الزائد أحد عوامل الخطر المسببة لظهور الدوالي. ويقول، “عندما تضغط كتلة الجسم على أوردة الأطراف السفلى، يزداد تدفق الدم بالاتجاه المعاكس”. لذلك يجب الاهتمام بالنظام الغذائي وعدم تناول المواد الغذائية الدهنية.

– شرب الماء،

وينصح الدكتور فاسيلي كوتشيتكوف بشرب 1 %-2 لتر من الماء يوميا، لمنع تكثف الدم.

– الحركة

تعتبر ممارسة الرياضة والحركة من الأمور المهمة للوقاية من توسع أوردة الأطراف السفلى. لذلك ينصح بممارسة تمارين رياضية خفيفة ومعتدلة مثل السباحة والهرولة واليوغا وما شابه ذلك.

– تبديل الأحذية

يجب أن تكون الأحذية مريحة، حيث عندما يكون اختيار الحذاء صحيحا يتوزع وزن الجسم بصورة متساوية على القدمين، ما يشكل ظروفا ملائمة لتدفق الدم.

– استخدام وسائل خاصة

وتنصح شابوفالينكو، باستخدام منتجات خاصة تزيد من مرونة الجلد وتحسن تدفق الدم في الأوعية الدموية الدقيقة وتقوي أوردة الأطراف السفلى. توضع هذه المنتجات على الأطراف السفلى في الصباح والمساء، حيث يظهر تأثيرها عند استخدامها بصورة منتظمة. وتحتوى هذه المنتجات على مواد ومركبات تقلل من لزوجة الدم ومنشطات ومواد تقوي الأوردة ومرونة الأوعية الدموية الصغيرة وغير ذلك.

المصدر: فيستي. رو

The post طبيبة روسية توضح كيف يمكن منع ظهور الدوالي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا