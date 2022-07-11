هاتف Nothing Phone (1) يدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات!

ما زال يفصلنا عن الإعلان الرسمي عن هاتف Nothing Phone (1) عدة أيام قليلة، وعلى الرغم من عدم الكشف عنه بشكل رسمي إلا أننا أصبحنا نعرف الكثير عنه.

وفقاً لتغريدة Mukul Sharma على موقع تويتر فلقد تم الكشف عن سرعة الشحن التي يدعمها الهاتف، وللأسف سرعة الشحن المدعومة ستكون بمثابة خيبة أمل للكثيرين.

عندما يتعلق الأمر بالهواتف الذكية، فإن عدد كبير من المستخدمين يضعون كامل تركيزهم على سرعة الشحن التي يدعمها الهاتف – حتى وإن كان هناك العديد من التقارير التي تؤكد على أن سرعة الشحن الأعلى قد تتسبب في تلف الهاتف.

ولكن سرعة الشحن الأعلى أصبحت ميزة أساسية وضرورية لأننا بالتأكيد لا نفضل المكوث أمام الهاتف لوقت طويل حتى ينتهي الهاتف من استكمال شحنه. وربما هذا هو السبب الذي يجعل الشركات الصينية في سباق مع الزمن لتوفير سرعات شحن أعلى بكثير مع هواتفهم الرائدة ومتوسطة المدى.

تم الكشف عن سرعة شحن هاتف Nothing Phone (1)

بناءً على تغريدة Shamura والتي شاركها على تويتر على هيئة مجموعة من صور السكرين شوت التي توضح مواصفات الشحن التي يدعمها للهاتف.

يدعم الهاتف جهد تيار كهربائي Vdc 11.0 و 3 أمبير، وإذا كانت هذه المعلومات صحيحة فهذا يعني أن الهاتف سيدعم الشحن بقدرة 33 وات.

الغريب في الأمر أن لقطات الشاشة تحتوي على مواصفات الشاحن نفسه والذي يتضح أنه شاحن بقوة 45 وات وهذا يعني أن الهاتف سيأتي مُرفق بشاحن 45 وات وهو خبر رائع ولكن سرعة الشحن بطيئة جداً مقارنة بهواتف الشركات الصينية الأخرى.

ربما كانت تخطط الشركة إلى دعم الهاتف بشاحن بقوة 45 وات ولهذا السبب قامت بتصنيع شواحن بقوة 45 وات ولكن على الأرجح من أجل سلامة الهاتف والمستخدم قررت الشركة الصينية الاكتفاء بقدرة شحن 33 وات.

نحن لا نعلم ما هي سعة البطارية التي سيأتي عليها الهاتف ولذلك لا يمكننا تقدير ما إذا كانت سرعة شحن 33 وات كافية أم لا، ولكن إذا جاء الهاتف بسعة بطارية ضخمة مثل 4500 أو 5000 مللي أمبير، فستكون سرعة الشحن مخيبة للآمال لأنك ستكون مُضطر على الانتظار طويلاً أمام الهاتف حتى يكتمل شحنه.