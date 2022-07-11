تقرير – أسعار هواتف ايفون 14 قد تزيد بواقع 100 دولار أمريكي!

يتوقع الخبراء أن تزيد أسعار سلسلة هواتف ايفون 14 بواقع 100 دولار أمريكي عند إطلاق الأجهزة في الأسواق نهاية عام 2022 الجاري.

حالياً تعمل سلاسل الإمداد الخاصة بآبل بجد استعداداً لإطلاق سلسلة ايفون 14 نهاية العام الجاري، وهذه الترتيبات نفسها قد تؤدي في النهاية إلى رفع أسعار الهواتف المنتظرة.

المحلل “دان آيفز” من شركة Wedbush Securities لأبحاث السوق قال إنه يعتقد أن أسعار هواتف ايفون 14 سوف تزيد بنحو 100 دولار أمريكي.

السبب في ذلك بشكل رئيسي هو زيادة الأسعار في سلاسل الإمداد والتوريد الخاصة بأبل، ورغبة ابل في تمرير تلك الزيادة إلى المستهلك في الأخير.

العديد من مكونات سلسلة هواتف ايفون 14 زادت أسعارها بالفعل لأسباب مختلفة، على سبيل المثال قامت سامسونج برفع أسعار الرقائق الإلكترونية الخاصة بها بنسبة 20% ونفس الأمر ينطبق على عدة شركات أخرى في سلاسل الإمداد الخاصة بأبل.

هناك أيضاً من المحللين من يشارك الموافقة على هذا التوقع مثل المحلل “بين وود” من مؤسسة CCS Insight لأبحاث السوق أيضاً الذي يؤكد أيضاً زيادة أسعار هواتف ايفون 14 بسبب زيادة تكاليف الإنتاج والمكونات.

في حالة زيادة الأسعار، سوف تبيع ابل الإصدار الأساسي من هواتف ايفون 14 وايفون 14 برو بسعر 900$ و 1100$ على الترتيب. أرخص إصدار من هواتف ايفون 14 سيبدأ سعره من 800$ (للإصدار بديل نسخة ميني من هواتف ايفون السابقة).

عوامل أخرى قد ترفع من أسعار هواتف الايفون ومنتجات ابل عموماً هذا العام هو انخفاض أسعار صرف العملات المحلية أمام الدولار الأمريكي. (أسباب ارتفاع أسعار الايفون في 2022)