تحديث تطبيق صور جوجل – مرشحات جديدة للبشرة وحذف الصور من الألبومات !

طرحت جوجل تحديث جديد لتطبيق صور جوجل – Google Photos يجلب المزيد من مرشحات Real Tone التي تتيح للمستخدم تحسين لون البشرة بشكل أفضل.

جدير بالذكر أن مجموعة مرشحات الألوان الجديدة ستكون متاحة على تطبيق صور جوجل لكلا النظامين iOS وأندرويد، بالإضافة إلى تطبيق الويب.

كانت قد أعلنت جوجل عن هذه الميزة الجديدة خلال مؤتمر I/O 2022 الذي انعقد في وقت سابق من شهر مايو، وقد أكدت الشركة على أن التطبيق سيحصل على مجموعة جديدة من مرشحان ألوان البشرة الجديدة Real Tone في التحديث التالي، ويبدو أن الوقت حان لتحصل جميع الهواتف على التحديث الجديد.

بمجرد أن يتلقى هاتفك التحديث الأخير ستكون قادراً على تطبيق مرشحات Real Tone الجديدة على جميع صورك الشخصية. تعتمد الميزة الجديدة على معيار Monk Skin Tone Scale القياسي والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر I/O 2022.

إن الغرض الرئيسي من مرشحات Real Tone الجديدة هو تقييم درجة لون البشرة بدقة أعلى لكي تعكس لون البشرة الحقيقي في صور الأشخاص. تحاول مجموعة المرشحات ضبط مستوى التباين على النحو الأمثل للحصول على درجات تباين حقيقية وظلال واقعية على لون البشرة.

الأفضل من ذلك أنه يُمكن للمستخدمين التحكم في درجات مستويات مرشحات ألوان البشرة الجديدة لكي تساعدهم في الحصول على لون البشرة الواقعي على أكمل وجه.

أثناء الاستخدام، وعند اختيار إحدى مرشحات Real Tone الجديدة سيظهر أمامك نصاً متراكباً يقول “Made with Real Tone” ولكن بالتأكيد هذا النص لن يظهر على الصور التي تم تعديلها.

وبناءً على ما ذكرته جوجل خلال المؤتمر، فإن مجموعة مرشحات Real Tone مُصممة من قِبل مجموعة من أفضل خبراء معايرة ألوان الصور المحترفين للتأكد من توفير لون بشرة أقرب للحقيقة. وهذا من أجل منح المستخدم حرية اختيار لون البشرة الذي يعكس لون بشرته الحقيقة على النحو الأمثل.

تطبيق صور جوجل يحصل على مرشحات Real Tone

في الواقع، هذه الميزة ليست جديدة تماماً بالمعنى الحرفي، حيث تحتوي جميع هواتف شركة جوجل “Pixel Phones” على هذه المرشحات ضمن تطبيق الكاميرا الافتراضي على الهواتف. الهدف من مجموعة المرشحات تلك هو مساعدة المستخدم على التقاط لون بشرته الأقرب للواقع.

وبالتأكيد من الجيد رؤية جوجل تطرح هذه الميزة الرائعة لعشاق التصوير وهواة التصوير الفوتوغرافي الذين يمتلكون هواتف أخرى بخلاف هواتف الشركة حتى يتمكنون من تحسين صورهم وتعديلها بأسلوب احترافي يسمح لهم باقتناء لون البشرة الأقرب للواقع قبل مشاركتها مع أصدقائهم وافراد عائلاتهم.

إمكانية حذف الصور مباشرةً من داخل الألبومات

إذا كنت تستخدم تطبيق صور جوجل بشكل أساسي كتطبيق المعرض الافتراضي على هاتفك الذكي، فبالتأكيد وأنك تعلم أن كل ما يمكنه فعله من داخل الألبوم هو تصفح تلك الصور المتواجدة بداخله، ولم يكن مسموح من قبل إمكانية حذفها من داخله.

أما إذا كنت تريد حذف صورة معينة من الألبوم، فلم يكن أمامك أي خيار سوى البحث عنها في المخطط الزمني من خلال التمرير في المخطط بحثاً عنها حتى تتمكن من إيجادها وحذفها.

هذه العملية كانت تتطلب وقت ومجهود كبير من أجل حذف الصور، حيث كان من الضروري البحث بداخل المخطط الزمني حتى يمكنك العثور عليها، وكانت العملية أصعب كلما مر على هذه الصور فترات زمنية أطول، بمعنى أنك كنت مُضطر على التمرير إلى الأسفل مرات كثيرة حتى يمكنك إيجادها.

أخيراً، وبفضل مطالبة الكثير من الأعضاء بهذه الميزة، أصبح من السهل إمكانية حذف الصور من داخل الألبومات. كل ما عليك فعله الآن هو فتح الألبوم وفتح الصورة التي تود حذفها ثم النقر على الثلاث نقاط الأفقية من الركن العلوي الأيسر ثم من قائمة الخيارات المنسدلة اختر الخيار الأخير “حذف” أو “Move to trash” ‘إذا كان هاتفك باللغة الإنجليزية.

الأفضل من ذلك، ولتسهيل عملية الحذف على جميع المستخدمين، قررت شركة جوجل أن لا تترك الخيار الأخير باسم “الانتقال إلى سلة المهملات” فحسب، وإنما تركت في نفس الوقت رمز يشبه سلة المهملات للتأكيد على أن هذا الخيار سوف يتيح حذف الصور.

والأفضل من هذا وذاك، أنك لست مُضطر حتى على فتح الصورة التي تود حذفها، وإنما يمكنك ببساطة النقر عليا مطولاً من الخارج لتحديدها ثم انقر فوق رمز الثلاث نقاط الأفقية من أعلى اليسار وستجد قائمة منسدلة من الخيارات تحتوي على ثلاث خيارات فقط والخيار الأخير “Move To Trash” يتيح لك حذفها مباشرةً.

جدير بالذكر أن هذه الميزة كانت متاحة لفترة زمنية طويلة على تطبيق سطح المكتب، ولا نعلم ما هو سبب غيابها طوال هذه المدة على تطبيق الهاتف. تنويه بسيط آخر وهو أن هذه الميزة لن تكون متاحة إلا في الألبومات الخاصة فقط، فإذا كانت لديك ألبومات مشتركة فلن تتمكن من حذف الصور بداخلها.