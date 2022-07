روسيا – حذر خبير تغذية روسي، من بعض أنواع المعجنات التي لا تسبب فقط السمنة وإنما يمكن أن تؤدي للإصابة بالسرطان.

ونصح إيفان أليمينكو، المتخصص في التغذية، أنه عند شراء منتجات المخابز والحلويات يجب دراسة تركيبتها بعناية، واصفا المنتجات المكونة من الدقيق والماء بالأكثر أمانا للصحة. وأضاف الخبير، “من الأفضل اختيار المعجنات ذات التكوين البسيط، من الدقيق والماء، حتى لا يكون هناك كمية كبيرة من الزيت. ومنها بعض أنواع الخبز الفرنسي، وخبز البيتا، والفطائر البسيطة المقلية بكميات قليلة من الزيت”. وتابع، “عجينة الكعك والحلويات تحتوي على دهون غير صحية وغالبا ما تكون خليط من المارجرين والزيدة، أو سمن نباتي واحد يحتوي على كميات من الدهون المتحولة الضارة، وتتعرض هذه الزيوت خلال معالجتها حراريا لتشوه في تركيبتها على المستوى الكيميائي لتصبح خطيرة على الصحة”. وأكد، انه “في حال إضافة كميات كبيرة من هذه الدهون في تحضير الكرواسان أو الكعك قد لا تتسبب فقط بزيادة الوزن وإنما تهدد بالإصابة بأمراض خطيرة”، قائلا: إن “مخاطر أمراض الأورام في الجهاز الهضمي والسمنة تعود خلفيتها للمحتوى العالي من السعرات الحرارية لهذه المنتجات، لتتسبب بزيادة الوزن والسكري وتصلب الشرايين وجلطات الدم”. مقالات ذات صلة ونصح الخبير الروسي، “بتناول المعجنات بشكل معتدل وعدم الإكثار منها”. وكالات

The post خبير روسي يحذر من تناول معجنات يمكن أن تسبب السرطان first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا